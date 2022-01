Van prothese tot rolstoel: Merken omarmen steeds vaker inclusiviteit

In 1999 had McQueen de vooruitziende blik om de geamputeerde Aimee Mullins uit te nodigen voor de catwalkshow van zijn voorjaarscollectie. Ze liep over de catwalk met haar houten benen. De benen, gesneden uit essenhout, waren ontworpen als Victoriaanse knielaarzen met een hak, puntige teen en een slanke enkel, versierd met wijnranken en bladeren.

Mullins’ beide benen onder de knie moesten geamputeerd worden als gevolg van de ziekte fibulaire hemimelia. Na de show van McQueen werd ze een ster en sindsdien is ze een bekende van de modewereld. Mullins liet de wereld kennismaken met het idee dat een geamputeerde een scala aan protheses kon hebben voor verschillende gelegenheden, en ze bezat zelf twaalf verschillende paren. Ze bleef een van McQueen's favoriete muzen tot hij overleed in 2010.

Debenhams

Een van de eerste winkelketens die een model met een handicap boekte, was de Britse warenhuisketen Debenhams. In hun reclamecampagne van 2010 sloegen zij een nieuwe weg in door model Shannon Murray in haar rolstoel te tonen.

Alexandra Kutas op de Fedor Vozianov catwalkshow in 2017. Credits: Uly Pashkova/Commons Wikimedia

Adaptieve mode

Geïnspireerd door McQueen en Mullins, liet Alexandra Kutas zich door haar handicap niet weerhouden om te dromen van een leven als catwalkmodel. Ze kan met recht aanspraak maken op de titel van 's werelds eerste catwalkmodel in een rolstoel tijdens de Ukraine Fashion Week in 2015. Een paar maanden later onthulde ze een fototentoonstelling genaamd "Break Your Chains," samen met fotograaf Andrei Sarymsakov, in een poging om de stereotypen en negatieve opvattingen van de maatschappij over mensen met een handicap te doorbreken. Ze deed me aan een show in samenwerking met Tommy Hilfiger en hielp bij de productie van 's werelds eerste modevideo met gehandicapte modellen.

Hilfiger was een van de eerste merken die het potentieel van adaptieve mode begreep, door in 2017 Tommy Hilfiger Adaptive te lanceren. Het is een markt die naar verwachting zal groeien tot 400 miljard dollar in 2026.

Aaron Rose Philip/Moschino SS2022/Catwalk Pictures

In 2018 werd het Antiguaans-Amerikaanse model Aaron Rose Philip het eerste zwarte, transgender en lichamelijk gehandicapte model dat ooit door een groot modellenbureau werd vertegenwoordigd en sindsdien heeft ze in verschillende grote high fashion fotoshoots en campagnes model gestaan. In 2021 debuteerde Philip als exclusief model voor Moschino's lente/zomer 2022 modeshow - waarmee ze het eerste model in een rolstoel was dat voor een groot luxemerk mocht lopen.

Met het catwalkseizoen voor FW22 voor de deur kan men meer inclusiviteit in de modellen verwachten, in de vorm van bijvoorbeeld Alexandra Kutas of Aaron Rose Philip.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door ILona Fonteijn.