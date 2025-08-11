Van ratten, springruiters en brede schouders: Trends van Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week presenteerde zich dit seizoen als een bijzonder heldere spiegel van de maatschappij, met twee kanten. Enerzijds een wereld vol kleurrijke en alternatieve looks en anderzijds een meer conservatieve stijl met klassieke silhouetten en hooggesloten kledingstukken.

De trends van de Deense hoofdstad sprongen er vooral uit aan de eerste kant, hoewel speelse details de conservatievere looks steeds weer opfleurden – misschien als teken van hoop in moeilijke tijden.

Welke trends in Kopenhagen de boventoon voerden en welke rol een rat daarbij speelt, leest u hier.

Negligés

Al op de eerste dag van de modeweek werd duidelijk dat negligés met ruches in verschillende varianten – van lange jurk tot gerecycled kledingstuk – in trek waren voor SS26.

Afhankelijk van de collectie is de styling eenvoudig of geraffineerd. Een lange jurk met teenslippers bij OpéraSport is te zien, evenals de urbanere look van Baum und Pferdgarten, die het negligé combineert met een olijfgroene cargo broek en zwarte laarzen in Y2K-stijl. Het merk Bonnetje zet ondertussen de gereconstrueerde top in scène, waarbij de oorspronkelijke drager alleen als detail over de knielange zwarte rok is gestyled.

V.l.n.r.: OpéraSport, Bonnetje en Baum und Pferdgarten Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Transparante stoffen

Niet alleen de zijden nachthemden zorgden in Kopenhagen voor sensualiteit, ook het gebruik van transparante stoffen bracht een feeërieke lichtheid over. De materialen werden zowel voor delen van kledingstukken als voor complete outfits gebruikt. De bandbreedte varieerde van knielange jurken en jassen tot jumpsuits.

Ook bij de transparante materialen – met name door de vele verschillende toepassingen – werden diverse stijlen gecreëerd, die sensueel en elegant, maar ook casual en sportief konden zijn.

V.l.n.r.: Cecilie Bahnsen, Caro Editions, Deadwood, Forza Collective, Herskind Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Visnet

Netvormige tops, jurken en decoratieve omslagdoeken, die doen denken aan lichaamssieraden, completeerden de vrijmoedige trend, ook al werden ze soms alleen als extra laag gebruikt. Over het algemeen leken de looks rond de grofmazige kledingstukken veel huid te tonen.

Het decoratieve aspect leek bij de meeste van dit soort kledingstukken de boventoon te voeren, of het nu ging om kleine details die een grofmazige jurk sierden of het gebruik van het product als accessoire. De uitzondering hierop was een mouwloze top van Rolf Ekroth, waarbij het net alleen als inzet werd gebruikt.

V.l.n.r.: Madsen, Iamisigo, Alis en Rolf Ekroth Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Paardenmeisje

Aanzienlijk meer structuur is te zien bij de volgende looks, die doen denken aan de uniformen van springruiters. De getailleerde blazers herinneren aan de wedstrijdjasjes van de sporters, die bij merken als MKDT Studio en The Garment passend worden gecombineerd met leggings en donkere laarzen. Gestuz maakt de blazer korter en combineert hem met een korte rok – een look die minder aan de paardensport doet denken – maar door accessoires zoals witte handschoenen toch weer dichter bij het uniform komt.

V.l.n.r.: Forza Collective, MKDT Studio, The Garment en Gestuz Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Football-schouders

Statement-tops met een sportieve link zijn ook te zien bij PLN, Han Kjobenhavn en Rave Review. Deze merken vestigen de aandacht vooral op de schouders, die eruit zien alsof de ontwerpers zich hebben laten inspireren door American football. Ze gebruiken de bijbehorende shoulderpads – de beschermende uitrusting die onder het shirt wordt gedragen – om met het silhouet te spelen.

V.l.n.r.: PLN, Han Kjobenhavn en Rave Review Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mix van patronen

Kopenhagen staat bekend om zijn Scandinavische minimalisme, maar ook om zijn vintage-esthetiek in streetstyle, waarbij patronen uit vervlogen decennia opduiken. Sommige merken volgden dit seizoen de tweede benadering en stuurden looks met veel verschillende patronen de catwalk op, die soms binnen één look met elkaar botsten. Layering speelde een belangrijke rol, waarbij de verschillende lagen florale borduursels combineerden met strepen, stippen met hartjes en strepen, evenals ruitpatronen.

De verschillende kledingstukken brachten ook verschillende kleuren samen, zoals roze met bruin – een kleurenpalet dat niet meteen voor de hand ligt, maar door de wirwar van patronen een zekere harmonie in de disharmonie creëerde.

V.l.n.r.: Hendrik Vibskov, Munthe, Rolf Ekroth en Caro Editions Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stijve halsdoek

De halsdoek, die de afgelopen seizoenen en ook in de herenmode steeds populairder werd, was ook in Kopenhagen aanwezig. Opvallend was echter dat het om de hals gebonden accessoire bij verschillende merken zoals MKDT Studio, Rave Review en Rolf Ekroth wat stijf leek en daardoor soms overkwam alsof het in de wind wapperde.

V.l.n.r.: MKDT Studio, Rave Review (beide) en Rolf Ekroth Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Rat als it-bag

Het absolute it-item van het seizoen werd echter geleverd door Anne Sofie Madsen met de "Radbag". De handtas, die in verschillende kleuren zoals lila-chroom of goud werd gepresenteerd, is gebaseerd op de sculptuur van kunstenaar Esben Weile Kjær en stelt een oversized rat voor.

Dat replica's van dieren populaire tassen zijn, hebben verschillende ontwerpers al bewezen, met name Jonathan Anderson, die voor zijn merk JW Anderson al levende wezens zoals duiven en kikkers tot absolute it-items heeft gemaakt.

Net als de duif wordt de rat in de volksmond vooral gezien als een vies en ziekteverspreidend ongedierte, maar het schijnen bijzonder intelligente dieren te zijn. Ook wordt de rat als cliché-"huisdier" van punkers iets rebels toegeschreven. Is de nieuwe it-bag dus tegelijk een statement in een tijd waarin de druk van rechts wereldwijd toeneemt?

Rat als it-bag bij Anne Sofie Madsen Credits: ©Launchmetrics/spotlight