Van runway tot retail: Het bouclé of tweed micro pak

Wat is het verschil tussen tweed en bouclé? Bouclé (afgeleid van de Franse term voor 'gekruld' of ‘met lussen’) is een weefsel van een specifiek soort wolgaren met lussen. Het is zachter, grover en heeft van nature grotere knobbels dan tweed. Tweed daarentegen, dat ook uit wol bestaat, is iets duurzamer en steviger.

Het bouclé of tweed micropak, een jasje met bijpassende korte broek of minirok, kwam zowel in de lente- als in de herfstcollecties voorbij op de catwalk. De stof is door zijn dikke, maar ademende aard geschikt voor alle jaargetijden.

Fall/winter 2022

Image: Chanel fw22/Launchmetrics Spotlight

Bij Chanel zorgde Virginie Viard voor een update van het traditionele bouclépak met een zwart, wit en rood geruit jasje op een korte broek. Tot de accessoires behoorden een tas, dik gebreide beenwarmers en Wellington-laarzen met het Chanel-logo.

Resort 2023

Image: Frederick Anderson Resort 23/ Launchmetrics Spotlight

De New Yorkse ontwerper Frederick Anderson toonde een jasje en bijpassende korte broek in blauw en goud tweed.

Image: Philipp Plein Resort 23 / LaunchmetricsSpotlight

Bij Philipp Plein bestond look 24 uit een jasje, bustier en korte rok in roze en zwarte ruit, afgezet met roze franje. Daarnaast droeg het model ook een lichtroze tas met krokodillenprint en bijpassende schoenen.

Spring/summer 2023

Image: Bora Aksu Resort 23/Launchmetrics Spotlight

De Londense ontwerpster Bora Aksu ontwierp een zeer gedetailleerd ensemble: een citroen- en limoenkleurig shortpak in tweed met een vest in dezelfde kleuren. Daaronder had de look een wit shirt met een zwart schetsontwerp en een citroenkleurige dickie-strik. Een lime en grijze colorblocked crossbody tas, een witte panty en kniehoge laarzen maakten de look af.

Image: Chanel ss23/Launchmetrics Spotlight

Bij Chanel zagen we een hemelsblauw bouclé jasje met bijpassende korte broek, getoond met een wit shirt en roze v-hals versierd met Chanel motieven. Ook droeg het model een witte crossbody tas en witte sneakers.

Image: Paul Costelloe ss23/Launchmetrics Spotlight

Van Paul Costelloe: een jasje met brede kraag en minirok in rode en gele bouclé, geaccentueerd met een rode slang en metallic sandalen met bandjes.

Op straat

Image: PFW ss23/Launchmetrics Spotlight

Op de Paris Fashion Week werd een bezoeker gefotografeerd met een total look van Giambattista Valli uit ss23. Een citroen en beige tweed jasje en mini-rok waren versierd met vlechtwerk, zwarte strikken en gouden knopen.

Winkelopties

Klanten die in de winkel of online op zoek zijn naar een micropakje, hebben tal van opties in de detailhandel.

Image: Alice & Olivia/Courtesy Neiman Marcus

Het zwart-wit geruite tweed jasje van Alice & Olivia 'Renae' en de bijpassende mini wikkelrok zijn verkrijgbaar via de website van Neiman Marcus.

Image: Courtesy Self-Portrait

Van Self-Portrait, een jasje en bijpassende minirok met split vooraan in ivoorkleurig bouclé, beide afgezet met lichtblauw vlechtwerk, zwarte knopen en een zwarte fluwelen dickie-strik.

Image: Courtesy Mango

Van Mango is een jasje met bijpassende bustier en korte broek in een rood-wit geruite tweed verkrijgbaar via de website en in winkels.

Image: Maje/Courtesy Bloomingdale’s

Het Maje 'Vitalo'-jasje en de bijpassende short in ecru en zwart geruit tweed zijn te koop op de website van Bloomingdale's.

Image: Courtesy Ted Baker

Het 'Cremla'-jasje van Ted Baker met korte mouwen en bijpassende rok met rits in ivoorkleur is versierd met cargozakken en zilveren knopen.

Hoe ontstaan modetrends eigenlijk? Van oudsher worden trends gedicteerd door de catwalk. De confectie industrie neemt de catwalk ontwerpen als voorbeeld. Zij laten zich daardoor inspireren. Deze kledingstukken worden als uitgangspunt genomen, maar vertaald naar toegankelijkere, goedkopere ontwerpen. Wil je meer weten over dit proces? Of ben je benieuwd wat eigenlijk precies onder een trend of mode wordt verstaan? Lees dan het achtergrondverhaal: Mode: van catwalk tot kledingkast

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Emilie van Kinschot.