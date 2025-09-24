Van sculpturale tailoring tot duistere romantiek: dit zijn de trends voor SS26 uit Madrid
Van 17 tot 21 september vierde de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) haar veertigjarig bestaan. Van sculpturale tailoring tot de revival van de slipdress, ontwerpers kiezen dit Lente/Zomer 2026 seizoen voor een verfijnde en pragmatische garderobe, die slechts af en toe ruimte laat voor speelsheid.
De collecties tonen een ingetogen en doordachte esthetiek. Een sober palet en silhouetten die een balans vinden tussen gestructureerd en etherisch, domineren het beeld. Het verhaal wijst op een meer introspectieve en bewuste mode, gekenmerkt door een zoektocht naar subtiele verfijning. Details, van afwerkingen tot materiaalkeuze, versterken de dualiteit tussen fijngevoeligheid en karakter. Dit is in lijn met een tijd waarin de industrie zich richt op gematigdheid.
Hieronder presenteren we een selectie van de belangrijkste trends van de catwalk. Deze geven een indicatie van de evolutie en de richting van de Spaanse mode.
Sculpturale blazer
Tailoring keert dit seizoen terug met een vernieuwde aanpak en een duidelijke intentie om af te stappen van de klassieke codes. Op de Madrileense catwalk tonen de SS26-collecties blazers met gestructureerde schouders, sculpturale silhouetten en volumes. Deze krijgen de hoofdrol in zachte tinten zoals crème, mintgroen of poederroze.
Ver van de traditionele stijfheid, wordt tailoring geherinterpreteerd vanuit een perspectief van verfijnde vrouwelijkheid. In het dagelijks leven kunnen deze stukken als total look gedragen worden voor een gepolijst resultaat. Een andere optie is de combinatie met jeans, waarbij de blazer de blikvanger van de outfit wordt.
Bloemen in beweging
Luchtige bloemendessins zijn dit seizoen een vaste waarde, met lichte stoffen zoals organza of georgette en prints met een aquarel-effect. Het palet varieert van poedertinten, zachtgroen en vervaagd roze, in balans gebracht met warmere accenten die intensiteit toevoegen, zoals koraal of oranje.
De slipdress
Voor Lente/Zomer 2026 herinterpreteren de collecties de slipdress met een eigentijdse blik. Merken als Yolancris en Palomo Spain kiezen voor vloeiende silhouetten die spelen met subtiele transparantie en licht borduurwerk, wat zorgt voor een bijna etherische verfijning. Het interessante aan dit kledingstuk is het aanpassingsvermogen. Het functioneert als een veelzijdige basis waarop meerdere stijlen kunnen worden gebouwd.
Theatrale hoeden
Hoeden zijn belangrijke stylingstukken die de look naar een hoger niveau tillen dan alleen textiel. Van oversized randen tot strakke volumes met architectonische afwerkingen, het accessoire balanceert tussen retro, speels en avant-garde.
Merken als Palomo Spain en Isabel Sanchis geven er een theatrale draai aan, met sculpturale silhouetten die het accessoire tot een echt esthetisch statement maken. Andere ontwerpen in raffia of natuurlijke vezels maken de hoeden geschikter voor dagelijks gebruik.
Duistere romantiek
Jurken en blouses van grijze chiffon, met gerafelde afwerkingen en brede riemen, creëren op de catwalk een verhaal van duistere romantiek, ver verwijderd van traditionele zoetheid. Het is een voorstel voor een meer introspectieve en stedelijke vrouwelijkheid, die balanceert tussen het delicate en het rebelse in een context die uitnodigt tot gematigdheid.
Over het algemeen staat de esthetische taal van de opkomende ontwerpers op de EGO-catwalk van zondag in contrast met de meer bescheiden en conservatieve interpretaties die op de catwalk te zien waren. Dit weerspiegelt een algemene koers van de mode in een tijd waarin terughoudendheid en soberheid aan terrein winnen.
