Van slaapzak naar tas: Nomad x Fraenck brengen geüpcyclede collectie uit

Het Arnhemse sociale en duurzame modemerk Fraenck heeft de handen ineengeslagen met Nomad voor een kleine collectie circulaire producten. Van dertig oude Nomad slaapzakken zijn vier nieuwe producten gemaakt voor een tweede leven. De rugzakken, shoppers, toilet- en flessentassen zijn vanaf vandaag via de website van het outdoormerk te koop en geprijsd tussen de 19,95 euro en 99,95 euro.

Nomad is van oorsprong een Nederlands merk voor kampeerspullen en reisaccessoires dat duurzaamheid omarmt. Het bedrijf zet bijvoorbeeld ook in op onderhoud en reparatie.

Fraenck, van eigenaar Ratna Ho, werkte eerder samen met onder meer Zeeman, Bever, Blue Loop en Vitesse.