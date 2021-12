Van studentenkamer naar meer dan 150 verkooppunten: ontmoet accessoiremerk Ellastiek

Founder Ella Timmers ontwierp en maakte de eerste scrunchie in 2017 op een roze naaimachientje in haar studentenkamer. Inmiddels is als eerste scrunchiemerk in Nederland met de verkoop van meer dan 50.000 scrunchies die studentenkamer allang ontgroeid. Tegenwoordig is de collectie uitgebreid met haarklemmen, tassen, petten en toilettassen.

Een vliegende start

Vanaf het begin maakte Ellastiek een vliegende start door samenwerkingen met the Voice Kids, een groot aantal influencers (Chantal Bles, Lizzy vd Ligt en Bentheliem) en zichtbaarheid in tijdschriften zoals de Girlz en Cosmogirl. In 2020 heeft Ellastiek een samenwerking gehad met de Etos, waarbij de scrunchies in bijna 400 Etos filialen door heel Nederland verkocht werden. Dit jaar is er samen met Olympisch hockeyster Frédérique Matla een Ellastiek ontworpen voor het goede doel: Spieren voor Spieren. Ook nu wordt een groot gedeelte van de collectie nog steeds handgemaakt in Amsterdam met behulp van een lokaal atelier. Ook werkt Ellastiek samen met een distributiecentrum, om alle bestellingen te verwerken.

Toekomstplannen Ellastiek 2022

Waar in 2021 de focus vooral lag op online groei, ligt in 2022 de focus op zowel on- als offline. Online zal Ellastiek zich naast de nieuwe collecties gaan focussen op het personaliseren van accessoires. Hiernaast zullen er ook nieuwe samenwerkingen met influencers aan worden gegaan. De offline focus ligt in 2022 vooral op het vinden retailers die passen bij het merk.

Ellastiek zoekt agent om winkels in Nederland en België uit te breiden.

In de afgelopen vier jaar heeft Ellastiek in meer dan 150 winkels in Nederland en 50 winkels verspreid over België, Frankrijk en Duitsland gelegen. Dit voornamelijk door enthousiasme vanuit de winkels zelf. De uitstraling van het merk Ellastiek, in combinatie met de kleurrijke en unieke producten, zorgt voor een aantrekkelijke collectie voor winkels. Door de pandemie lag de focus in 2021 voornamelijk online. In 2022 is Ellastiek weer volop beschikbaar voor retail en daarom gaan zij op zoek naar een geschikte agent die deze uitdaging met hen aan wil gaan.

Doordat Ellastiek al in veel winkels heeft gelegen is er al kennis aanwezig van het type winkels die goed bij Ellastiek zouden kunnen passen. Het is voor hen alleen nog de uitdaging om een agent met het geschikte portfolio te vinden die feeling heeft met het merk Ellastiek.

Ellastiek zoekt een agent met een netwerk aan winkels met hippe boetiekjes, conceptstores, fashion & lifestyle winkels in het midden/hoog segment.

Ben jij geïnteresseerd in deze samenwerking, of ken je iemand die hier geschikt voor zou zijn? Voor meer informatie neem contact op met Ella Timmers (+31651889100).