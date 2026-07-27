Van Terra Nova tot Awaken: Helena Hart vernieuwt voor SS27

Nederlands modemerk Helena Hart zet vernieuwing centraal in de SS27-collectie 'The Spring Edit'. Nieuwe silhouetten, stoffen, prints en kleuren geven het seizoen vorm, aangevuld met sportieve accenten in snit en detail: denk aan sportieve jacks en oversized double breasted blazers met onzichtbare drukknoopsluitingen. Ook de denimlijn krijgt een nieuw model, de Barrel jeans.

Naast de hoofdcollectie brengt het merk 'Helena Hart Weekend', een aparte lijn rond de bekende transfer kwaliteit. De lijn is gemaakt voor de vrouw die er in haar vrije tijd comfortabel maar sophisticated uit wil zien, en bevat naast bestaande modellen ook nieuwe toevoegingen zoals de Blouson Trainer, de bermuda en de Ela, terwijl de Nova een vernieuwde, brede tailleband kreeg. De volledige Weekend lijn is verkrijgbaar in marine, saliegroen en zwart.

Helena Hart ging in gesprek met FashionUnited over de gedachte achter de nieuwe collectie: “In de SS27 collectie: 'The Spring Edit' zien we veel vernieuwing. Nieuwe silhouetten, nieuwe stoffen, nieuwe prints en nieuwe kleuren,” aldus het merk.

Credits: Helena Hart

Drie kleurthema's, van donker naar licht

'The Spring Edit' bestaat uit drie kleurthema's: Terra Nova, Sage&Sky en Awaken. De drops volgen elkaar op van donker naar licht, om de overgang naar de zomercollectie zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Helena Hart opent het seizoen met Terra Nova, een kleurenthema gebaseerd op een warme terracotta tint, om langzaam het voorjaar in te luiden. In dit thema zijn daarnaast een deer print - ook wel de bekende Bambi print - en een ruitjespatroon te zien.

Credits: Helena Hart

In het eerste kleurthema komt ook een nieuwe stofkwaliteit van Helena Hart tot leven: de Cosi. Een nieuwe stofkwaliteit van 90 procent viscose en 10 procent polyester die soepel om het lichaam valt. De kwaliteit komt terug in twee bovenstukken, de Blouson en de Big Shirt, en in drie onderstukken: een rechte broek, een barrel broek en een zwierige rok.

Sage&Sky draait om saliegroen en hemelsblauw. Ook hier verschijnt de Cosi kwaliteit, aangevuld met een nieuwe Twill kwaliteit in de kleur ecru, met drie broeken: de bekende Nova, de nieuwe Barrel en de eveneens nieuwe bermuda. Twee blazers in bouclé, de Riga en de Lexa, zijn zowel chique als casual te dragen en spreken zo een brede doelgroep aan.

Credits: Helena Hart

Awaken sluit het seizoen af met een botergele kleur. De bekende Row top en Sparkle rok, een bestseller voor bruiloften en feesten, keren terug, net als de vertrouwde biker kwaliteit, nu in botergeel en in een nieuw model: de Blouson Biker. Klassieker de Zipper Biker is in alle eerdere kleuren verkrijgbaar. Het ruitjespatroon komt in dit thema terug met een botergeel accent, in de broeken Nova en Soul en in de nieuwe blazers Double en Blouson Zip.

Credits: Helena Hart

Sterke sets voor de retailvloer

Voor retailpartners zet Helena Hart opnieuw in op bijpassende sets, nu met vernieuwde silhouetten als oversized fits, barrel fit broeken en bermudas als belangrijkste categorieën voor het seizoen. "We zien dat de doelgroep steeds meer wil werken aan een modulaire garderobe," aldus Helena Hart, een wens waarop het merk inspeelt doordat de gehele collectie onderling te combineren is.