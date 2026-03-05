Van underwear icon naar allround succes

Resteröds schakelt dit verkoopseizoen razendsnel door en weet steeds meer toonaangevende retailers in Nederland aan zich te binden. Het Zweedse merk combineert uitgesproken designs met sterke kwaliteiten en comfortabele fits, vaak uitgevoerd in natuurlijke materialen zoals organic cotton, lamswol of bamboe. En het blijft allang niet meer bij de bekende boxershorts waar het label ooit groot mee werd. De collectie is inmiddels verder uitgebouwd met sweaters, knits, shirts, pants, shorts en T-shirts. Van clean basics tot uitgesproken statement pieces. Die verbreding, in combinatie met scherpe commerciële prijzen, een krachtig NOOS-pakket en én een aantrekkelijke pre-order marge, maakt Resteröds tot een moeilijk te missen allround speler met serieuze fashion-forward power.

Ook op het gebied van merkondersteuning staat Resteröds stevig. Het Scandinavische herenmerk investeert in opvallende campagnebeelden, verrassende POS-tools en gezamenlijke activaties in samenwerking met retailers. Dankzij eigen productiefaciliteiten weet Resteröds bovendien een opvallend sterke prijs-kwaliteitverhouding neer te zetten, wat ruimte creëert voor gezonde marges en een snelle doorverkoop. Met veel styles direct uit voorraad leverbaar en een steeds breder retailnetwerk positioneert het Zweedse label zich nadrukkelijk als een toegankelijke, commerciële partner binnen het herensegment.