Van ‘waste’ naar ‘beautiful’: ga de zomer in met een duurzame, luxueuze handtas

Meer en meer denken en doen we met oog op duurzaamheid. Zo staan we meer stil bij wat we exact aankopen. Ook in de kledingkast speelt dit idee sterk. Kwalitatieve materialen en tijdloze designs met forever-appeal zijn steeds gewilder. Ook luxe handtassen merk, KAAI, tilt duurzaamheid naar een hoger niveau; van ‘waste’ naar ‘beautiful’.

Een luxe handtas met gerecycleerd DNA.

Deze zomer shop je pure luxe gemaakt uit een duurzame stof. Een tote bag vervaardigd uit een combinatie van gerecycleerd nylon en ecologisch katoen. Het Belgische handtassen merk KAAI toont hoe postindustriële bijproducten nieuw leven kan worden ingeblazen met ultieme verfijning en een luxueuze finesse.

Midi Pyramid in eco canvas zwart 495 €