Van zware lasten en slogans: De SS26-trends van de mannenmodeweken

De samensmelting van street- en businesswear lijkt hét thema van het voorjaar/zomer 2026 seizoen voor heren. Een geleidelijk proces, dat zich al in de jaren daarvoor aankondigde en nu gevestigd is. Betekent dit dat de deels humoristische en speelse stijl, die juist een jongere doelgroep aanspreekt, verloren gaat?

De herenkledingcollecties voor SS26 bewijzen dat bij volwassen worden ook een vleugje humor hoort. Het leven en de door oorlogen en crises getekende algemene situatie zijn al serieus genoeg.

Boxershorts

V.l.n.r.: Études, C.R.E.O.L.E, AWGE, Dolce & Gabbana (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarom zakken de broeken, als eerbetoon aan de hiphopstijl van de jaren 90, weer wat lager en onthullen de opvallende boxershorts. Merken zoals Études en Dolce & Gabbana bewijzen echter ook dat het niet altijd de ‘broek op half acht’-look hoeft te zijn. De boxershort kan ook dienen als contrast in een klassieke outfit met pak en overhemd.

XXL-Bermudas vs. korte shorts

V.l.n.r.: Saint Laurent, Prada en Merk Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Over shorts gesproken. Bij de korte broeken lijken er voor voorjaar/zomer 2026 twee kampen te zijn. Aan de ene kant worden ze steeds korter, zoals te zien was bij Prada, Saint Laurent en Merk.

Terwijl het Duitse label het kledingstuk, net als bij een ballonrok, nog wat volume geeft, laten de twee andere modehuizen shorts zien die bijna als ondergoed zouden kunnen doorgaan.

V.l.n.r.: Sacai, C.R.E.O.L.E en PDF Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tegenover de korte shorts staan de heren die liever een licht briesje voelen en voor wie de broeken niet wijd en lang genoeg kunnen zijn. Merken zoals C.R.E.O.L.E en PDF tonen extra grote bermuda's met veel patronen - een XXL-versie van de losse zwembroek, die tot ver over de knie reikt. Sacai kiest ondertussen voor een ingetogen en chiquere variant, die niet voor het strand bedoeld is.

Slogans

Yohji Yamaoto, White Mountaineering, Camperlab en Acne Studios Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Aan de ‘geestige slogans’ en citaten, die ergens tussen posts in de jaren 2010 op socialmediaplatform Tumblr, muurstickers en hedendaagse WhatsApp-statussen inzitten, kon dit seizoen niemand ontkomen. De verschillende kledingstukken waren meestal eenvoudig gehouden en zetten de slogan daardoor extra in de schijnwerpers.

Mihara Yasuhiro, Sacai, C.R.E.O.L.E en Colrs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ontwerper Mihara Yasuhiro verwerkte een dergelijke look niet direct in de collectie, maar betrad aan het einde zelf de catwalk met een wijd grijs T-shirt, waarop ‘Don’t Tag Me’ in felgele drukletters te lezen was.

Mini-prints

V.l.n.r.: Walter Van Beirendonck, Louis Vuitton en AWGE Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Naast de slogans waren ook all-over prints met kleine, eenvoudige tekeningen populair. Daarbij werden motieven voor jassen en T-shirts vermenigvuldigd of verschillende afbeeldingen gecombineerd tot één groot geheel in de stijl van zoekplaatjes.

Workwear

V.l.n.r.: Agnès B., JuunJ en Louis Vuitton Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Workwear was altijd al een belangrijk onderdeel van streetwear. Dat verandert ook niet met de toenadering tot een klassiekere look. Deze richting werd op de catwalk verduidelijkt met overalls, die afhankelijk van het materiaal recht of losjes gesneden waren. Onder de overalls droegen de modellen meestal eenvoudige overhemden, soms zelfs met stropdas. Deze op fabrieksarbeiders geïnspireerde look werd vervolgens echter verzacht door een nonchalante styling met sandalen of een wollen muts. Zo kwamen alle drie de segmenten samen.

Traditionele kleding

Craig Green, Richert Beil en Dior Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Traditie en moderniteit kwamen ook samen bij de merken die zich lieten inspireren door volksklederdracht, maar er vervolgens een persoonlijke draai aan gaven. Zo toonde het Berlijnse label Richert Beil een versie van de klassieke lederhose in een zwarte latexlook. Craig Green presenteerde ondertussen een aantal brede, traditionele lederen riemen met bloemenversieringen, die doen denken aan de Alpenregio.

Jonathan Anderson volgde ondertussen voor zijn Dior-debuut de voetsporen van de oprichter en diens interesse voor de Engelse cultuur. Zo maakten verschillende bloemmotieven deel uit van de collectie - waaronder een slinger van bloemen over een vest.

Last op de schouders

V.l.n.r.: Egonlab, Songzio, Hed Mayner en 3.Paradis (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij de bovenkleding leek deze seizoen een bijzondere focus te liggen op de schouders - misschien als visualisatie van de last die momenteel, vanwege de zwakke consumentenbestedingen, op de modebranche drukt.

De silhouetten waren bijzonder volumineus aan het bovenlichaam - ook vergelijkbaar met een beschermend pantser - en meestal recht aan de benen. 3.Paradis voorzag een blazer van een enorme stekel aan de mouw.

V.l.n.r.: Ami, Walter van Beirendonck, Sean Suen, Kidill (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Punter en groter leken ook de kragen te worden, die bij het open gedragen overhemd, in de stijl van de jaren 70 en 80, soms ver over de schouders uitstaken. Daarbij werden nauwsluitende accessoires zoals sjaals om de hals geknoopt.

Accessoires om in de gaten te houden

Lavallière

V.l.n.r.: Orange Culture Nigeria, System en Wales Boner Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De korte halsdoek - met een strakke of losse knoop - heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de populairste herenaccessoires om een nonchalante look te upgraden. Daarnaast bewezen de ontwerpers van de mannenmodeweek ook dat de klassieke stropdas niet altijd saai hoeft te zijn. Toch leek zich ook een ander item aan te sluiten om de stijlvolle en tegelijkertijd nonchalante zomerlook te creëren.

Merken zoals Wales Bonner, System en Orange Culture Nigeria gaven hun modellen een lavallière-sjaal. Het accessoire, dat ergens tussen een zijden sjaal en een stropdas inzit, maar zich vooral onderscheidt door de schuine randen aan de uiteinden, werd met een heel losse knoop vastgeknoopt. Opvallend was dat alle drie de genoemde merken het item ton-sur-ton met het betreffende overhemd presenteerden, waardoor het niet bijzonder opviel.

Statement-riem

V.l.n.r.: 3. Paradise, Kenzo en AWGE Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Duidelijk opvallender waren de grote riemgespen, die losse letters of zelfs hele woorden lieten zien. Nadat de afgelopen jaren de grote riemgespen in truckerstijl al terugkwamen als onderdeel van de Y2K-trend, was het duidelijk dat ook dit soort riemen hun weg terug naar de spotlights zouden vinden. Nu is het eigenlijk alleen nog wachten tot de riem met led-display terugkomt.