Vanguard SS22 collectie: The Gentleman’s Journey

De nieuwe Spring/Summer ’22 collectie van Vanguard staat in het teken van onze ‘Gentleman’s Journey’. De bestemming van deze reis en de inspiratie voor de nieuwe collectie: Porto. Coastal Gents, modern denim style en het veelzijdige stadsleven komen in deze kuststad bij elkaar. Het gevoel van vrijheid en de zorgeloze sfeer van deze locatie wordt gereflecteerd in de nieuwe SS22 Vanguard collectie. Het resultaat zijn sophisticated summer styles, die perfect als layering pieces gedragen kunnen worden.

De collectie bestaat uit een uitgebreid aanbod aan smart casual looks met gevoel voor innovatie, moderne pasvormen en een scherp oog voor detail. Perfecte, tijdloze items in comfortabele, lichtgewicht materialen die makkelijk te combineren en nooit overdressed zijn. De ideale keuze voor elk moment van de dag – of je nou thuis, op kantoor of onderweg bent.

Het kleurenpalet van de Spring/Summer ’22 collectie bestaat uit Muted Brights. Deze mooie, sophisticated kleuren zijn zomers, maar overheersen niet. Het zijn stijlvolle, draagbare kleuren, die makkelijk gecombineerd kunnen worden. Het samenspel van deze Muted Brights met mooie wit-, zand-, en blauwtonen geven het kleurenpalet een sophisticated uitstraling. Stoere, maar altijd stijlvolle prints geven de nieuwe items een zomerse touch. De prints zijn gebaseerd op de inspirerende omgeving van Porto en onze V85 bike. Naast subtiele, kleine prints die makkelijk te combineren zijn met andere items in de collectie, hebben we ook een aantal echte statements prints ontworpen.

Ga met ons mee op onze Gentleman’s Journey en elevate your Vanguard wardrobe.

The new V7

Een highlight in de collectie is de nieuwe V7 jeans. De V7 is een moderne straight fit met rijke iconische Vanguard details, waaronder de V-shape coin pocket en het geborduurde Vanguard logo op de back pocket. De V7 is gemaakt van een luxe, zachte Italiaanse stretch kwaliteit met een karakteristiek slub effect. De jeans heeft een mooie subtiele wassing for every day use. De rijke Italiaanse suède back patch maakt deze stoere, stijlvolle V7 jeans helemaal af.

Key focus in de collectie:

1. Modular wardrobe

Must-have items voor in de garderobe van elke man – styles die perfect op elkaar zijn afgestemd, zodat je heel makkelijk verschillende outfits kunt samenstellen. Met de modulaire garderobe van Vanguard kun je alle kanten op. Door een of meerdere kledingstukken te wisselen pas je jouw outfit makkelijk aan en creëer je zo een nieuwe stoere, maar altijd stijlvolle look. Zo ben je klaar voor elk moment van de dag en alles wat er op je te wachten staat.

2. Sophisticated denim

Sophisticated denim looks zijn essentieel. Stijlvolle jeans zijn must-haves in de kledingkast van elke gentleman. Bij het samenstellen van deze looks mogen hoogwaardige denim shirts niet ontbreken. Luxe knits, polo’s en accessoires met denim details complementeren de sophisticated denim look en zijn highlights in deze collectie.

3. Hybrid comfort

Met de hybrid styles van Vanguard kun je alle kanten op. Deze items, zoals shirts jackets, bodywarmers en lichtgewicht jassen, kun je op verschillende manieren dragen. Het zijn ideale extra lagen, die je zowel ergens op als ook onder kunt dragen. Doordat je deze veelzijdige items op diverse manieren kunt combineren, zijn ze de perfecte keuze in elk seizoen. Met onze hybrid styles pas je jouw outfit makkelijk aan jouw situatie aan.

4. Elevated outerwear

Stoer en stijlvol. We hebben de Outerwear collectie van Vanguard naar het volgende niveau getild. De collectie bestaat uit veelzijdige jassen uitgevoerd in hoogwaardige, technische materialen. De nieuwe Vanguard jassen zijn ideaal voor het drukke stadsleven en alles wat daarbij komt kijken. Stoere details zorgen voor de kenmerkende Vanguard look. De technische outerwear combineren we met klassieke knitwear en prints.

Vanguard

Vanguard is een modern casual lifestyle kledingmerk met een hang naar vakmanschap en authenticiteit. In het herenmode segment onderscheidt het merk zich door een stoere casual look te mixen met een tijdloze sophisticated stijl. De Vanguard man ziet er graag goed uit, heeft oog voor detail en hecht veel waarde aan comfort en kwaliteit.

De “V” van Vanguard, onze detailhandtekening, is geïnspireerd op de V-cilinders van iconische motoren zoals die van Moto Guzzi; een sterk merk waar we regelmatig mee samenwerken. Onze inspiratie voor de Vanguard-collecties halen we uit “Distinguished Gentleman’s” en de denimcultuur en combineren dit met de custom caféracer-wereld, waar vrijheid en vakmanschap van belang zijn. Vanguard biedt een breed en veelzijdig assortiment producten aan die, op basis van pasvorm, kwaliteit en comfort, gemakkelijk te combineren zijn. Stoer en altijd stijlvol. Vanguard.