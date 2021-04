Vanguard V-85 jeans

De V85 jeans van Vanguard. Een mooie slim fit jeans gemaakt van zachte, hoogwaardige denim met stretch voor extra draagcomfort. De V85 is geïnspireerd op de Moto Guzzi V85 Scrambler: de rode stiksels verwijzen naar de bedrading, en details met een hout look – zoals de knopen en de rivets van de V85 jeans – zijn ook terug te vinden op de motor. Een echte denim must-have.

We hebben de V85 jeans ontworpen in diverse wassingen. Zo kun je voor elke gelegenheid de perfecte jeans uitzoeken. Van een klassieke donkerblauwe wassing tot een zomerse lichtblauwe wassing – met de V85 kun je alle kanten op. De jeans is perfect te combineren met al jouw favoriete styles, dus je stelt heel eenvoudig jouw stoere, maar altijd stijlvolle looks samen.

Met de nieuwe Vanguard collectie nemen we je gedurende 24 uur mee in het leven van een gentleman. Voor elk moment van de dag hebben we stoere looks gecreëerd. De V85 jeans is hiervoor de ideale basis. Of je je voorbereid op een stijlvol ontbijt, een wandeling door een nieuwe stad of een rit op je motor samen met vrienden – de V85 jeans is de ideale keuze.