Vans slaat de handen ineen met Nederlandse kunstenaar Piet Parra

Vans is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse kunstenaar Piet Parra. De Nederlandse kunstenaar mag een schoen ontwerpen voor de OTW by Vans-lijn, zo wordt bekendgemaakt in het persbericht.

Parra werd in de jaren ‘90 professioneel skateboarder en werd in Nederland gesponsord door Vans. Zijn favoriete schoen was de ‘Vans Half Cab’. Dit model kiest hij dan ook voor zijn eigen ontwerp.

De ‘OTW by Vans x Piet Parra Suede Half Cab’ bevat contrasterende suède panelen die Parra’s kenmerkende kleurenpallet nabootsen, zo is te lezen. De overlappende golvende uitsnijdingen staan synoniem voor de vloeiende en opvallende, creatieve taal van Parra’s kunstwerken.

De skaterschoen is vanaf 24 september verkrijgbaar in geselecteerde OTW- en skatewinkels, en via de webwinkel.