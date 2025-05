Veja breidt assortiment uit met sandalen

Het sneakermerk Veja biedt nu ook sandalen aan. Met het model “Etna” breidt het merk zijn assortiment uit met sandalen, zo maakt Veja vandaag bekend. Tot nu toe bood het bedrijf met Braziliaanse roots enkel sneakers, schoenverzorgingsproducten en accessoires aan.

De Etna-sandaal is volgens het persbericht een “lichte en veelzijdige optie voor warme dagen, die zowel in de stad als in de natuur tot zijn recht komt”. Ze verschijnen in verschillende kleuren – afhankelijk van de stijl effen of met een andere kleur zool – zoals beige, paars-zwart en olijf-zwart.

De sandalen worden in Brazilië vervaardigd van suède (bovenmateriaal) dat afkomstig is uit de deelstaat Rio Grande do Sul en daar “zonder het gebruik van gevaarlijke of verboden chemicaliën” gelooid wordt. Een PFC-vrije impregnering moet bovendien bescherming bieden bij lichte regen. Het voetbed is gemaakt van het polymeer ethyleen-vinylacetaat – waarvan 17 procent gerecycled is – en de buitenzool is van rubber – waarvan 40 procent uit het Amazonegebied komt en tien procent gerecycled is.

Veja-sandaal Enta Credits: Veja

Het nieuwste product in de Veja-familie is vanaf 14 mei verkrijgbaar voor een prijs van 120 euro.