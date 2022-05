Veja en Ciele slaan handen ineen voor hardloopschoen

Schoenenmerk Veja en sportmerk Ciele hebben de handen ineen geslagen. De twee presenteren vandaag een nieuwe editie van de Veja Condor 2, geïnspireerd op het hardlopen door de straten van Parijs en Montreal bij zonsondergang, aldus het persbericht.

Op de zool van de schoen is de slogan ’le temps perdu ne se rattrape plus’ te zien. Dit betekent ‘verloren tijd kan niet worden ingehaald’. De vernieuwde editie van de Condor-schoen heeft een lichtere en flexibelere zool dan zijn voorganger. De bovenkant van de schoen is eveneens lichter en meer ademend. “De condor 2 blinkt uit in comfort en leent zich perfect voor vlotte runs en herstelsessies,” aldys het bericht. De schoen is vanaf 19 mei verkrijgbaar tegen een prijs van 170 euro per paar.

Ciele is een onafhankelijk sportmerk dat zich richt op prestatiegerichte hardloopkleding. Deze kleding is voornamelijk gemaakt uit gerecyclede vezels en biologisch katoen.