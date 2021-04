Vera Wang Bride: Pronovias Group lanceert nieuw merk Vera Wang

Pronovias Group

De Spaanse Pronovias Group breidt verder uit. De bruidsmodegroep heeft een licentiedeal gesloten met iconische ontwerper Vera Wang en lanceert een nieuw merk: Vera Wang Bride. De overeenkomst geldt op dit moment voor tien jaar, zo blijkt uit het persbericht.

Pronovias Group, al eigenaar van Ladybird, Nicole, St Patrick, White One en Pronovias, zal de productie, distributie en marketing van Vera Wang Bride op zich nemen. “Dankzij deze nieuwe partnerschap, zal het ontwerp en de esthetiek van Vera Wang een groter publiek bereiken door bruidsjurken aan te bieden tegen een toegankelijkere prijs zonder in te leveren op de kwaliteit en ambacht waar Vera Wang bekend om staat,” aldus het persbericht.

De collectie zal bestaan uit 60 bruidsjurken en 60 jurken voor speciale gelegenheden. “De collectie staat bol van innovatieve en iconische ontwerpen en maakt gebruik van luxe stoffen en materialen en handgemaakte afwerking. De ontwerper en haar team zijn verantwoordelijk voor alle designs. Vera Wang Bride zal een eigen website, social media en marketingstrategie hebben, los van alle andere merken uit het portfolio van de Pronovias Group, aldus het persbericht. De collectie zal in september 2021 beschikbaar zijn in Pronovias winkels en bij geselecteerde wholesalepartners van de groep wereldwijd. Prijzen liggen tussen de 1600 en 4000 dollar, omgerekend 1300 en 3300 euro.

“Pronovias Group is een van de meest gerespecteerde en succesvolle bruidsmode bedrijven in de wereld met een gigantisch internationaal bereik,” aldus Wang in het persbericht. “Maar de belangrijkste waarde waar we naar kijken voordat we een licentie overeenkomst tekenen is dat het bedrijf de vaardigheid heeft om een fantastisch product neer te zetten. Het product is koning, dat is waar het allemaal begint. Pronovias Group begrijpt dit.” De ontwerper voegt daarnaast toe dat ze zeker wilde weten dat haar ontwerpcodes herkenbaar waren. “Creativiteit moest de basis blijven van ons merk zonder in te leveren op de kans om meer bruiden te bereiken. Vera Wang Bridal laat een respect voor het creatieve proces, kwaliteit, individualiteit, verbeelding en boven alles voor vrouwen zien.”