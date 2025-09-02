Veranderende tijden: Waarom het zo veel betekent dat Maison Margiela Miley Cyrus als gezicht heeft

Een nieuw hoofdstuk is aangebroken voor het Belgische modehuis Maison Margiela. Om de herfst-wintercollectie 2025 te belichamen, koos Glenn Martens, de nieuwe artistiek directeur van Maison Margiela, de Amerikaanse actrice en zangeres Miley Cyrus, waarmee hij breekt met het DNA van het merk.

De oprichter, Martin Margiela, weigerde altijd om beroemdheden te gebruiken om zijn merk te vertegenwoordigen. Deze regel werd gerespecteerd tot deze laatste herfst-wintercampagne 2025, gefotografeerd door de Italiaanse fotograaf Paolo Roversi. Hij liet zich inspireren door een thema dat slijtage en het verstrijken van de tijd oproept. De titel is ‘Sporen van de tijd’.

Hoewel sommigen, met name op sociale media, spraken over verraad van het DNA van het modehuis, markeert de herfst-wintercampagne 2025 ongetwijfeld het feit dat de tijden veranderen. Het verleden laat sporen na, maar is niet onveranderlijk.

Miley Cyrus voor Maison Margiela Credits: Maison Margiela

Sommige beelden tonen Miley Cyrus naakt, haar lichaam bedekt met witte verf, verwijzend naar de bianchetto-techniek (het coaten van objecten, kleding of zelfs lichamen met witte verf) die zo kenmerkend is voor Margiela, als een leeg canvas waarop de toekomst kan worden geschreven.

Op andere foto's draagt Miley Cyrus de iconische stukken uit de collectie: gedeconstrueerde tailoring, nauwsluitende bodies, de 5AC-tas in zijn nieuwe interpretatie* of de iconische Tabi-laarzen (die de grote teen scheiden, net als de Japanse sokken met dezelfde naam), eveneens beschilderd.

De breuk met het DNA van Maison Margiela en de recent geïntroduceerde 'Line 2' speciaal voor samenwerkingen, suggereert dat er nog meer veranderingen op stapel staan voor het Belgische modehuis.