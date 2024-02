Verduurzaming in de mode-industrie: 10 inspanningen van januari 2024 Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag 10 noemenswaardigheden uit januari 2024.

Milliebag lanceert kledingverhuurservice voor kinderen

Kledingverhuurservice Milliebag is deze maand gelanceerd. “Op naar een toekomst van duurzame fashion, nieuwe samenwerkingen, het delen van ervaringen en onze kids eindeloos cool kleden,” aldus Milliebag op hun website. De kledingverhuurservice laat via een LinkedIn-bericht weten dat het doel van de verhuurservice het verminderen van verspilling en het stimuleren van het delen van kleding is. “In een wereld waarin kids groeien als kool, willen wij de manier waarop we naar kinderkleding kijken veranderen”.

De capsulecollectie van Another-Label en Mud Jeans

In de categorie Nederlandse mode samenwerkingen: Another-Label en Mud Jeans lanceren een kleine collectie denimartikelen. Another-Label, geïnteresseerd in duurzame mode, en Mud Jeans, een B Corp denim merk, vinden duurzaamheid allebei belangrijk, “dus was het een logische keuze om de handen ineen te slaan met,” aldus het persbericht. De collectie is sinds januari 2024 te koop op de websites van Another-Label en bij Mud Jeans in de winkels.

Het Europees Parlement neemt regels tegen greenwashing aan

Het Europees Parlement gaf op 17 januari de laatste goedkeuring voor een nieuwe set regels tegen greenwashing. De nieuwe greenwashing-regels zijn aangenomen met 593 stemmen voor, 21 tegen en 14 neutrale stemmen, zo meldt het Europees Parlement in een persbericht. Het belangrijkste doel van de nieuwe regels is het bieden van duidelijkheid en transparantie bij consumenten. Termen als ‘milieuvriendelijk’, ‘natuurlijk’, ‘biologisch afbreekbaar’, ‘klimaatneutraal’ en 'eco' worden verplicht beter uitgelegd te worden. Het wordt dan ook verboden deze termen te gebruiken zonder dat bedrijven bewijs leveren van ‘uitmuntende milieuprestaties’. Daarnaast worden er maar een paar duurzaamheidslabels toegelaten. Te weten: mits ze gebaseerd zijn op certificeringsregelingen of zijn opgesteld door overheidsinstanties.

United Repair Centre pleit voor verduurzaming middels opleiding

Het United Repair Centre zette op 16 januari de United Repair Academy op gang, zo maakte Thami Schweichler, CEO van United Repair Centre, bekend op LinkedIn. United Repair Academy is een samenwerking met MBO College Zuid, ROC Amsterdam, en Stadsdeel West Gemeente Amsterdam. Het Academy-programma van een half jaar biedt iedereen een kans om uit te groeien tot kleermaker, gespecialiseerd in reparaties. Bovendien krijgen de deelnemers ‘een goede baangarantie’ bij het team van United Repair Centre, zo schrijft Schweichler.

Joline Jolink lanceert crowdfunding voor regeneratief model

Mode maken met grondstoffen uit eigen land? Modeontwerper Joline Jolink heeft een proces bedacht waarbij dit kan. In 2023 ruilde ze het stadse Rotterdam in voor een boerderij met een schuur in Welsum (Overijssel). Genoeg ruimte om het hele proces, van grondstof tot eindproduct, inzichtelijk te maken. Om dat doel te behalen, moet de oude schuur eerst verbouwd worden tot een plek die haar ontwerpstudio, werkplaats, winkel en permacultuur samenbrengt. En daar zoekt Jolink financiering voor via het platform CrowdAboutNow. “Zodra de schuur verbouwd is kan het een plek worden waar experiment, mode, natuur en educatie samenkomen. Er is ruimte voor samenwerkingen die zorgen voor inspiratie en verbinding.”

Lees hier een interview met Joline Jolinks om meer te weten te komen over de boerderij en haar regeneratieve model.

Wehkamp werkt samen met verhuurconcept voor kinderkleding Hulaaloop

De Nederlandse e-tailer Wehkamp Retail Group (WRG) sluit handen ineen met de kinderkleding start-up Hulaaloop, een kledingverhuurbedrijf voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar (maat 50-92). Deze samenwerking biedt Hulaaloop toegang tot het logistieke netwerk, de expertise en het brede assortiment van zowel Wehkamp als kleertjes.com, zo meldt Wehkamp in een persbericht. Graham Harris, CEO van Wehkamp, benadrukt het belang van de samenwerking voor Wehkamp's duurzaamheidsinitiatieven: "De samenwerking met Hulaaloop helpt Wehkamp om sneller stappen te zetten in onze ambities om meer duurzaamheidsinitiatieven toe te voegen aan onze bedrijfsvoering. Wij stellen onze kennis en middelen ter beschikking, maar leren ook te denken als een start-up. Dit geeft zowel Wehkamp als Hulaaloop nieuwe inzichten die we kunnen gebruiken in onze gezamenlijke bedrijfsvoering."

Klimaatorganisatie Parley lanceert investeringstak voor materiaalinnovatie

Parley (Parley for the Oceans), de milieuorganisatie die samenwerkt met modemerken als Adidas en Dior, verstrekt langetermijnfinanciering aan duurzame start-ups. Dit meldt Business of Fashion. Parley wil de volgende generatie bekend maken met nieuw materiaal, zoals Bananatex. Het bedrijf maakt gebruik van zijn kennis van toeleveringsketens en zijn sterke banden met ontwerpers om nieuwe materialen op de markt te brengen. De eerste investering van het bedrijf is in Bananatex, een vijf jaar oud bedrijf dat materiaal maakt van bananenplanten. Gutsch wil topontwerpers laten werken met dit materiaal.

Vagabond Shoemakers schenkt bedrijf aan stichting

De eigenaren van het Zweedse schoenenmerk Vagabond Shoemakers, Marie Nilsson Peterzén en Mats Nilsson, schenken het bedrijf aan de nieuw opgerichte stichting Vagabond Shoemakers Foundation. Dit maakt Vagabond Shoemakers Foundation eigenaar van het merk, zo maakt Vagabond bekend in een persbericht. Vagabond Schoemaekers steunen hiermee op termijn liefdadigheidsprojecten. Alle winsten van het bedrijf worden gebruikt voor onderzoek, onderwijs en liefdadigheidsprojecten op gebieden die de stichting hoog in het vaandel heeft staan. Vagabond behaalde in 2023 een consumentenwaarde van 1,5 miljard Zweedse kronen (133,7 miljoen euro) en distribueert haar producten in meer dan 50 landen. Het merk heeft ook een eigen ontwerpstudio.

Ruim 100 merken ondertekenen nieuwe International Acccord

Het terugkerende International Accord, een internationale overeenkomst over gezondheid en veiligheid in de textiel- en kledingindustrie, werd dit jaar door ruim 100 merken ondertekend. Grote merken zoals Adidas, Asos, Bestseller, Boohoo, C&A, Carrefour, El Corte Ingles, Fast Retailing, H&M, Hugo Boss, Inditex, Marks & Spencer, Primark, PVH, Otto Group en Puma zich hebben verbonden aan het nieuwe akkoord. De meeste luxe merken, waaronder luxegroep LVMH en Kering, waren afwezig.

Als onderdeel van de overeenkomst van het akkoord zijn de afgelopen tien jaar 56.000 fabrieksinspecties uitgevoerd en 140.000 gezondheids- en veiligheidsproblemen opgelost in 2400 fabrieken.Meer dan twee miljoen arbeiders zijn getraind op het gebied van gezondheid en veiligheid en alle arbeiders in fabrieken die onder het akkoord vallen, hebben toegang tot een hotline waar ze anoniem hun zorgen op deze gebieden kunnen uiten.

Ba&sh kondigt lanceert tweedehands service in Europa aan

Het Franse modemerk Ba&sh, bekend van zijn boho-chic modecollecties, gaat haar succesvolle tweedehands service ook in Europa lanceren. Nadat de dienst in februari 2023 Noord-Amerika is gelanceerd, is het modemerk nu ook van plan een groep Europese landen mee te nemen in de service. Te weten: Duitsland, Spanje, België en Nederland. Wanneer de service in Europa komt, is nog niet bekend.