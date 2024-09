Verfijning in het streetwear aanbod: luxe betekent voor elk wat anders

Waar sommige mensen een sportauto en verblijf in een vijfsterrenhotel als luxueus beschouwen, is voor een ander een etentje buiten de deur al een extreme uitzondering. In de hedendaagse maatschappij wordt luxe vaak geassocieerd met dure producten en exclusiviteit; een exclusiviteit die consumenten een speciaal gevoel geeft. Echter, de moderne consument ziet luxe steeds meer als een gevoel—een ervaring die verder gaat dan alleen het prijskaartje.

Om inzicht te krijgen over hoe merken luxe in hun collecties overbrengen naar retailers en consumenten, ging FashionUnited in gesprek met Rick van den Barselaar van het streetwear merk Comfort Club.

Comfort Club: luxe door kwaliteit

Luxe hoeft niet duur te zijn, maar moet wel aanvoelen als een verfijnde ervaring; zo luidt de duidelijke missie van Comfort Club. Van het gebruik van hoogwaardige stoffen tot het aanbieden van een scala aan stijlen die voor iedereen toegankelijk zijn—Comfort Club’s streven naar luxe is verankerd in de manier waarop het merk zijn producten ontwikkelt.

Comfort Club werd opgericht tijdens de coronapandemie, een periode waarin comfort voor velen een prioriteit werd door de lange dagen thuis. Oprichter Van den Barselaar zag een kans om kleding te creëren die niet alleen comfortabel was als streetwear, maar ook een sterke uitstraling had en kwalitatief aanvoelde.

“Streetwear wordt vaak gezien als kleding voor straatjochies, voor de binkies. Comfort Club wil vooruitstrevender zijn, met focus op een iets oudere doelgroep, hoge kwaliteit materialen en kleinere logo’, maar ook grotere graphics, voor ieder wat wils,” aldus Van den Barselaar.

Credits: Comfort Club

Credits: Comfort Club

Hoogwaardige stoffen en inclusiviteit

Elke collectie van Comfort Club is zorgvuldig samengesteld rond een specifiek thema, zoals Egyptische mythologie of de elegantie van een avond in het casino in de nieuwste campagne. Veel merken richten zich op de visuele aspecten van luxe, zoals opvallende en pronkerige logo's. Wat echter echt opvalt, is de aandacht voor de kwaliteit van de stoffen en productie. Comfort Club maakt gebruik van 100% katoen, met zware doeken van 320 gram voor hun t-shirts tot 450-550 gram voor truien—een zeldzaamheid in de industrie waar blends vaak de norm zijn. Deze stoffen worden zorgvuldig geselecteerd en behandeld om ervoor te zorgen dat de kleding zacht aanvoelt en lang meegaat.

Dat Comfort Club ervoor kiest om geen compromissen te sluiten op het gebied van kwaliteit, zelfs als dat betekent dat de prijs toegankelijk blijft en marges lager zijn, laat zien dat luxe niet alleen gaat om exclusiviteit, maar om de waarde en het gevoel dat een product biedt. Voor Comfort Club is het belangrijk om iedereen iets te bieden, waarover Van den Barselaar zegt: “Comfort Club gaat om samenkomst, creativiteit en gelijkwaardigheid. Daarom ook ons motto: 'Divided by None, loved by all.'”

FW 2024 Campaign Credits: Comfort Club

Ondersteuning van retailers: luxe in de winkelervaring

Met een sterke positie in Nederland en België breidt Comfort Club zijn aanwezigheid in de Benelux en mogelijk ook naar Frankrijk uit. De groei in het zakelijke segment is indrukwekkend, met een omzetstijging van 40% ten opzichte van vorige collecties. Dit succes is grotendeels te danken aan de consistente kwaliteit en het onderscheidende karakter van de producten.

Comfort Club biedt uitgebreide ondersteuning aan retailers om de merkbeleving ook in de winkel te vertalen. Dit omvat hoogwaardige marketingmaterialen en winkelactivaties. Het merk werkt nauw samen met zijn retailpartners om ervoor te zorgen dat de producten op de best mogelijke manier worden gepresenteerd en dat het gevoel van inclusiviteit dat Comfort Club nastreeft, ook wordt overgebracht op de eindklant.

Credits: Comfort Club

Comfort Club blijft zichzelf uitdagen en verbeteren. Elk seizoen wordt een nieuw thema omarmd, wat niet alleen de creatieve uitingen voedt, maar ook de ontwikkeling van nieuwe stoffen en producten stimuleert. Van den Barselaar zegt dat dit “voor retailers betekent dat ze kunnen vertrouwen op een merk dat niet stil blijft staan, maar voortdurend werkt aan het perfectioneren van zijn aanbod en aanwezigheid.”

Comfort Club laat zien dat luxe niet alleen een kwestie van prijs is, maar vooral van kwaliteit, beleving en toegankelijkheid. Door te blijven innoveren en zich te richten op zowel duurzaamheid als inclusiviteit, herdefinieert het merk wat luxe vandaag de dag betekent en maakt het dit bereikbaar voor iedereen.