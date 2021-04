Verkoop Lil Nas X ‘Satan Shoes’ stilgelegd

De ‘Satan Shoes’ die artiest Lil Nas X heeft uitgebracht, mogen tijdelijk niet verkocht worden. Dit heeft een rechter in de Verenigde Staten besloten, zo meldt nieuwsbureau Reuters. Het besluit komt drie dagen nadat Nike Inc een rechtszaak is begonnen tegen MSCHF Product Studio, die de schoenen hebben uitgebracht, omdat de schoen inbreuk maakt op het merkrecht.

Artiest Lil Nas X lanceerde in maart een ‘Satan’ schoen die verdacht veel lijkt op de klassieke Nike Air Max 97. In eerste instantie leek het daardoor te gaan op een samenwerking met Nike, maar al snel liet het merk weten niks te maken hebben met de schoen.

De schoen bevat het pentagram-symbool, een omgekeerd kruis en een verwijzing naar een passage in de Bijbel waar Satan wordt aangehaald. Daarnaast zou er ook menselijk bloed in de zool zijn verwerkt wat afkomstig zou zijn van medewerkers van MSCHF Product Studio.

Van het ontwerp waren 666 paren beschikbaar en werden verkocht voor 1018 dollar (865 euro).