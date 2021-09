Vero Moda lanceert allereerste loungewear-collectie Ease

Damesmodemerk Vero Moda lanceert haar eerste loungewear-collectie die de naam ‘Ease’ draagt, dat maakt het modelabel vandaag bekend in een persbericht. De collectie erkent rust, herstel en comfort met een modieuze tint zodat de kledingstukken ook buiten de deur gedragen kunnen worden. De collectie bevat nachtkleding en loungewear.

De Ease-nachtkleding bestaat uit nachthemden, pyjama’s, t-shirts en korte broekjes. Alle kledingstukken zijn voorzien van verschillende prints en pasteltinten, zo is te lezen. De loungewear uit de Ease-collectie bevat sweatshirts, t-shirts, joggingbroeken en trainingsbroeken.

De collectie is online verkrijgbaar via de website en via aangesloten e-tailers. De prijzen variëren tussen 8 euro en 33 euro.