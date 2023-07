Verplicht productpaspoort en verbod op vernietiging onverkocht textiel dichterbij

Het Europees Parlement heeft een overeenstemming bereikt over nieuwe regels voor ecologisch ontwerp. Hiermee wil de EP van duurzame producten de norm maken in de EU, zo is te lezen in een bericht van het instituut. Hiermee komen een verplicht productpaspoort en een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel dichterbij.

Het Europees Parlement wil dat de huidige regels voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten wordt herzien. De voorgestelde maatregelen moeten ervoor zorgen dat consumenten beter geïnformeerd worden en dat een langere levensduur van producten wordt gewaarborgd. Zo mogen ontwerpeigenschappen de levensduur van een product niet beperken. Ook wil de organisatie dat er duurzaamheidseisen worden gesteld voor productgroepen waaronder textiel. Daarbovenop komt een specifiek verbod op de vernietiging van onverkocht textiel.

Dat het vernietigingsverbod en het productpaspoort nu dichterbij komt, betekent niet dat de eindstreep al in zicht is. Het Parlement gaat nu met nationale regeringen van de EU onderhandelen over de definitieve vorm van de wet.

“Het is tijd om een einde te maken aan het “take, make, dispose”-model dat zo schadelijk is voor onze planeet, onze gezondheid en onze economie,” aldus rapporteur Alessandra Moretti in het bericht. “Deze wet zal ervoor zorgen dat nieuwe producten worden ontworpen op een manier die voordelen oplevert voor iedereen en die de grenzen van onze planeet respecteert en het milieu beschermt. Duurzame producten zullen de norm worden, waardoor consumenten energie kunnen besparen en slimme milieukeuzes kunnen maken wanneer ze winkelen, en waardoor reparaties gemakkelijker worden. Dit zal consumenten geld besparen op de lange termijn.”