Verzorging kleding – By Knit-ted

Jouw Knit-ted kleding is een mooie investering in een duurzame garderobe. Met de juiste zorg kun je het jarenlang dragen. We geven je graag onze tips om je kleding te voorzien van de juiste liefdevolle aandacht.

Wassen

Volg het care label

Zorg ervoor dat je je kleding wast en droogt op de juiste manier. Lees de wasinstructies op het aangehechte waslabel. Was je kleding binnenstebuiten.

Gebruik een waszak

In de wasmachine wordt je kledingstuk blootgesteld aan een hoop wrijving. Gebruik daarom een waszak om je kleding te beschermen tegen kreukels, vouwen en pilling.

Vaak luchten en minder wassen

Was je kleding niet vaker dan nodig. Wol is zelfreinigend, wat betekent dat wollen kleding fris blijft zonder te wassen. Was je kleding buiten of dichtbij een raam om je kleding op te frissen. Het is tijd om je kleding te wassen als geuren niet verdwijnen nadat je het hebt gelucht. Voor wol geldt: vaak luchten en minder wassen.

Wol was programma

Wist je dat wol gewassen kan worden in heet water? Wol krimpt alleen als heet water wordt gecombineerd met beweging. Een wollen kledingstuk moet compleet stil liggen tijdens het wasproces. Was daarom je wollen kleding enkel op een kort wolprogramma, of met handwas.

Wol wasmiddel

Was wol met een speciale wol wasmiddel. Deze wasmiddelen zijn vrij van enzymen. Wasmiddel met enzymen maakt de eiwitten in het wol kapot en kunnen zelfs leiden tot gaten in je wollen item.

Je kunt ons faux leather wassen in de wasmachine op 30 graden. Het is niet geschikt voor

de droger.

Beeld: Knit-ted

Drogen

Gebruik geen wasdroger

Eigenlijk adviseren we om de wasdroger enkel te gebruiken voor bedlinnen en handdoeken, en niet voor kleding. Als je er toch voor kiest om de droger te gebruiken, gebruik dan droogballen of tennisballen om de kleding te separeren en de droogtijd te verkorten.

Droog je breisels plat

Houd je breisels in vorm door ze te drogen op een platte ondergrond. Knijp voorzichtig overtollig water uit het kledingstuk indien nodig. Leg een handdoek op de platte ondergrond dat het water nog verder in zich opneemt. Draai het kledingstuk af en toe om.

Andere materialen – droog op de hanger

Katoen, viscose en linnen kleding droogt het beste op een hanger. Rek het kledingstuk eerst uit en maak eventuele kreukels recht.

Beeld: Knit-ted

Meer tips

Behandeling van vlekken

Behandel en vlek zo snel mogelijk. Behandelen totdat de vlek is uitgedroogd verhoogt de kans dat de vlek permanent wordt.

Opbergen

Houd je breisels mooi in vorm door ze plat op te vouwen in plaats van op te hangen aan een hanger in je garderobe. Breisels ophangen aan een hanger kan ervoor zorgen dat het kledingstuk de vorm verliest.

Pilling

Wol is een natuurlijke vezel. Door gebruik kunnen pillen, een soort kleine knoopjes, ontstaan. Je kunt deze eenvoudig verwijderen door voorzichtig met een speciaal kammetje of speciaal scheerapparaatje verwijderen, of ze er voorzichtig met de hand af te plukken.

Sieraden

Wees voorzichtig met sieraden en andere scherpe items. We adviseren om eerst je kleding aan te trekken en sieraden pas op het laatst om te doen.

Verliezen van mohair

Tijdens het dragen van mohair kleding kunnen er haren loslaten. Let hierop wanneer je een mohair trui draagt op een donker kledingstuk.