Vetements komt in juli met nieuw modemerk

Op 22 juli lanceert Vetements een nieuw modemerk. Vrijdag lanceerde het merk op Instagram een video waarin het verwijst naar een ‘geheim project’, dat op 22 juli gepresenteerd zal worden. Medeoprichter en CEO Guram Gvasalia bevestigde tegenover WWD dat het gaat om een modemerk, dat op esthetisch vlak afwijkt van Vetements. De inspiratie komt uit mannenmode, maar het merk ‘spreekt alle genders aan’, aldus Gvasalia.

In de video flitsen versnelde beelden voorbij van streepjescodes, kassascanners, hoogbouw, snelheidsmeters en treinen, evenals opbloeiende bloesems. De video eindigt met een groot oog, waarover de tekst ‘Vetements Secret Project’ staat geschreven.

Volgens Gvasalia is het project de eerste stap in de richting van ‘een hernieuwde versie van hoe een conglomeraat eruit zou kunnen zien’, zo zegt hij tegenover WWD. Het merk komt onder de nieuwe Gvasalia Family Foundation, dat Vetements in een persstatement beschrijft als een ‘nieuw experimenteel laboratorium, een multidimensionaal platform voor nieuw talent’.

De stichting moet jonge modetalenten mentoring, maar ook mogelijkheden voor technische ontwikkeling, productie en distributie bieden. ‘Op deze manier kunnen nieuwe merken trouw blijven aan hun eigen esthetiek, en zich niet gedwongen voelen om de trends van de markt te volgen, of erger, hun zielen aan de duivels van de industrie te verkopen’, aldus Vetements. De komende weken worden via de social mediakanalen van Vetements’ project meer teasers van het nieuwe merk gedeeld.