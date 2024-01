Vetements lanceert kinderkleding voor de gewaagde ouder

Het luxemodemerk Vetements, bekend van zijn gedurfde ontwerpen en oversized kleding, brengt nu ook kinderkleding uit. De collectie van creatief directeur Guram Gvasalia bevat de kenmerkende grafische T-shirts en de hoofdcollectie van het merk, maar dan voor kinderen. Dit meldt WWD na een bezoek aan de Parijse showroom op zaterdag.

Vetements, het merk dat oversized kleding maakt, heeft mini-versies van de hoofdcollectie uitgebracht. De bekende grafische T-shirts van het merk zijn verkrijgbaar in maten voor kinderen vanaf vier jaar, hoewel het anarchiesymbool is omringd door een hart en de opgestoken middelvinger is vervangen door vredesgebaren. “De jeans waren bijzonder schattig, sommige versierd met kinderlijke krabbels in balpen; andere bezaaid met genoeg handige zakken om boterhammen met pindakaas en jam te dragen voor de hele brugklas,” meldt WWD. De collectie bevat ook legergroene bomberjacks in samenwerking met productiepartner Alpha Industries.

“Vetements is nu misschien wel het modemerk met de meest inclusieve matenreeks in de industrie - gezien het feit dat het net kinderkleding heeft gelanceerd, die zaterdag in dezelfde Parijse showroom hing als de 16XXL sweaters,” aldus WWD. Gvaslia deelde met het nieuwsplatform dat zijn beroemde vrienden en trouwe fans hem vaak vertelden: "Ik wil dat mijn kinderen er cool uitzien, maar er is niets cools voor kinderen." Deze opmerkingen motiveerden hem om een kinderkleding collectie te maken.

Vetements begon in 2014 als een Zwitsers luxe modehuis bestaande uit designerduo Demna Gvasalia en Guram Gvasalia. Het merk kende vrijwel onmiddellijk succes. Demna werd na drie collecties bij Vetements aangenomen bij Balenciaga. In 2019 verliet Demna het merk. Sindsdien staat creatief directeur Gvasalia alleen aan het roer.