Vetements onthult ‘geheim project’: label Vtmnts

Na volgers wekenlang in spanning te hebben gehouden licht Vetements-medeoprichter Guram Gvasalia dan eindelijk het doek. Via Instagram onthulde Gvasalia gisteravond het nieuwe label Vtmnts, het eerste label onder de Vetements-paraplu.

De debuutcollectie van Vtmnts voor SS22, getiteld ‘XXX’, bestaat uit precies honderd silhouetten. Wat esthetiek betreft is Vtmnts op het eerste gezicht onmiskenbaar Gvasalia, met referenties aan rauwe streetwear, gecombineerd met opatruien en parels. Er zijn stevige schouders en gewatteerde jassen, wijde broeken, strakke tops, vingerlange mouwen en futuristische zonnebrillen. Wel hebben de silhouetten veelal zachtere lijnen dan bij Vetements, en zijn met name de broeken wat klassieker. In plaats van logo’s zijn er op de kledingstukken streepjescodes aangebracht, door Vogue geïnterpreteerd als een schertsende verwijzing van Gvasalia naar identiteit en consumentisme.

Mannenmode geldt als referentiekader voor Vtmnts, maar de looks zijn voor alle genders draagbaar. Dat wordt benadrukt door de verschillende Engelse persoonlijk voornaamwoorden die op T-shirts staan afgedrukt: <em>they/them</em>, <em>she/her</em>, <em>he/him</em>. Ook zijn er teksten op de stevige schoenen te vinden, zoals ‘<em>Hard Core, Let Go</em>’.

Vetements’ nieuwe label Vtmnts: streepjescodes en vakmanschap

Eveneens kenmerkend voor de collectie is het vakmanschap, met name zichtbaar in de met zorg getailleerde gesneden jassen en pantalons. “Vtmnts is een merk voor mensen die kleding voor zichzelf dragen en niet voor anderen (…) en die de hoge kwaliteit en waarde van vakmanschap begrijpen’, zo is te lezen in een verklaring van Vtmnts, in handen van onder meer FashionNetwork.

Vtmnts staat als merk los van Vetements, zo blijkt uit de verklaring. De merken delen onderling wel kennis en organisatorische middelen. Vtmnts valt zowel onder Vetements als de Gvasalia Family Foundation, die Gvasalia in juni beschreef als ‘nieuw experimenteel laboratorium, een multidimensionaal platform voor nieuw talent’. De stichting moet jonge modetalenten mentoring, maar ook mogelijkheden voor technische ontwikkeling, productie en distributie bieden.