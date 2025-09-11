Victoria Beckham docu bij Netflix te zien vanaf 9 oktober

Netflix.UK heeft via Instagram aangekondigd dat Victoria Beckham een Netflix documentaire-serie te zien zal zijn vanaf 9 oktober aanstaande.

Na het wereldwijde succes van de Netflix-documentaire van haar man David Beckham, komt zij met haar eigen documentaire terug. De nieuwe productie zal ook inzicht geven in het gezinsleven van de Beckhams, zo meldde het Britse persbureau PA eerder.

De voormalige Spice girl en modeicoon Victoria Beckham heeft een serieus mode-imperium opgebouwd.

In 2024 behaalde Victoria Beckham Holdings een omzet van £112,7 miljoen, een stijging van ongeveer 26% ten opzichte van 2023. De EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) kwam uit op £2,2 miljoen in 2024, tegenover ongeveer £1,8 miljoen in 2023.

Lees ook: PFW: The evolution of Victoria Beckham

Beckham family at Victoria Beckham Spring Summer 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

David Beckham at Victoria Beckham Fall Winter 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Victoria Beckham Fall Winter 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight