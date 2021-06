Victoria Beckham snijdt in prijzen om merk ‘future proof’ te maken

Brits modemerk Victoria Beckham gaat de gemiddelde prijs van items verlagen, zo deelt het merk met Britse krant The Guardian. Zo gaan de prijzen voor jurken met gemiddeld 40 procent omlaag. Het merk gaat over op simpelere silhouetten en minder uitbundige stoffen en wil met deze zet ‘future proof’ te worden.

CEO Marie Leblanc meldt tegen de krant dat de veranderingen noodzakelijk zijn voor de toekomst van het merk. Hoewel Victoria Beckham een zeer gerenommeerd merk is in de Britse mode-industrie, heeft het bedrijf nog nooit winst gedraaid. Tijdens de pandemie verdween de nood voor feestjurken en ging het merk leunen op knitwear, zonnebrillen en ‘athleisure’ in samenwerking met Reebok. Daarom kiest het modehuis nu voor een nieuwe esthetiek en lagere prijzen.

Met de verlaging van de prijzen hoopt het modehuis een breder publiek aan te kunnen spreken.

Beeld: VB x Reebok, Reebok website