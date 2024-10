Victoria’s Secret Fashion Show keert terug na zes jaar

De show van Victoria’s Secret keert na zes jaar terug op de buis. De Victoria’s Secret Fashion Show was voor het laatst te zien in 2018.

De Victoria’s Secret Fashion Show werd in 2019 geannuleerd omdat het merk “keek naar een nieuwe invulling voor de jaarlijkse show en de marketing wilde aanpakken”. Het was een gevolg van dalende kijkcijfers en kritiek vanwege een ‘gebrek aan inclusiviteit’. Daarna verscheen de show niet meer op de televisie.

Tot nu. De show van Victoria’s Secret maakte vannacht om 1:00 uur ‘s nachts een rentree en was te livestreamen via socialemediakanalen van het Amerikaanse lingeriemerk. Er liepen voor het eerst transvrouwen over de catwalk. Daarnaast waren er plus size modellen en vrouwen van kleur te zien. Verder liepen er modellen mee zoals Doutzen Kroes, Imaan Hammam, Rianne van Rompaey en Gigi en Bella Hadid.