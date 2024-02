Video: Vingino SS24 kidswear

Vingino presenteert hun nieuwe SS24 kidswear collectie in een dynamische campagnevideo. De collectie is beschikbaar vanaf 15 februari.

Over Vingino

Sinds de oprichting in 2001, heeft Vingino zich ontwikkeld van een klein denimbedrijf in Nederland tot een wereldwijd kindermerk dat stijlvolle mode biedt voor elk kind, van baby tot tiener. Hun allereerste product was een spijkerbroek, geïnspireerd op een vintage item dat ze in Napels hadden gevonden. Tegenwoordig is hun assortiment veel uitgebreider: van spijkerbroeken tot jassen en van zonnebrillen tot schoenen.