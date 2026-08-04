Vier merken die de gedurfde Belgische ontwerpdurf belichamen

Wie aan Belgische mode denkt, komt al snel uit bij de ‘Antwerpse Zes’, Martin Margiela of Dries Van Noten. Toch doet deze focus geen recht aan de huidige Belgische creatieve scene, een ecosysteem in volle ontwikkeling.

Het DNA van de Belgische mode blijft diep geworteld in experiment, creatieve vrijheid en vakmanschap. Toch slaat een nieuwe generatie merken andere wegen in. Deze merken zijn onafhankelijker en vaak exclusiever. Ze vervagen de grenzen tussen mode, kunst, design, ambacht en maatschappelijke reflectie.

Toch is er een duidelijke overeenkomst: de focus ligt niet op meer produceren, maar op het creëren van betekenis.

Van Brussel tot Antwerpen illustreren vier modehuizen deze nieuwe Belgische scene.

Talking Walls: steden als grondstof

Op het eerste gezicht lijkt Talking Walls een printmerk. Maar dat is te kort door de bocht.

Het merk, bijna tien jaar geleden in België opgericht door Steven De Smet en Pieter Van Den Bulcke, ontwerpt zijn patronen niet in een studio. De inspiratie ligt op straat.

Gescheurde posters, verweerde uithangborden, door de tijd getekende muren en anonieme kunstwerken. De oprichters fotograferen deze stadsfragmenten wereldwijd en zetten ze om in textielcomposities.

Elk kledingstuk legt een stedelijke herinnering vast, gedoemd te verdwijnen onder een renovatie of nieuwe verflaag. Deze aanpak verklaart de positionering van het merk. Talking Walls produceert in kleine series, met een voorkeur voor Europese productie – voornamelijk in België en Portugal. Het merk staat voor mode die is ontworpen om lang mee te gaan, in plaats van de seizoensgebonden collecties te volgen.

Het bedrijf behoort tot een generatie labels die duurzaamheid niet als marketingtool zien, maar als een logisch gevolg van een creatie met erfgoedwaarde.

Talking Walls Credits: Talking Walls

Kié Einzelgänger, mode als filosofische oefening

Het Duitse woord Einzelgänger staat voor iemand die zijn eigen weg gaat. Dat zegt alles.

Het merk is opgericht door de Zuid-Koreaanse ontwerpster Kié Lee. Na haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen vestigde ze zich in België. Al enkele seizoenen ontwikkelt ze mode waarin kleding een dialoog aangaat met filosofie en beeldende kunst.

Haar collecties zijn meer onderzoeken dan commerciële seizoenen. Asymmetrische volumes, architectonische constructies, zwevende draperieën en hoogwaardig Japans textiel. Elk silhouet stelt de vraag hoe het lichaam de ruimte inneemt.

De collectie ‘Evidence’ gaat nog een stap verder. De ontwerpen, gemaakt in België en geproduceerd in Japan, komen in een zeer beperkte oplage. Elke snit benadrukt het handwerk boven het spectaculaire effect.

Kié Einzelgänger omarmt zeldzaamheid. Het kledingstuk wordt bijna een kunstwerk in beperkte oplage.

Kié Einzelgänger Credits: Kié Einzelgänger

Kié Einzelgänger Credits: Kié Einzelgänger

Four Times One, mannelijkheid herdefiniëren via kleding

Het idee ontstond uit de constatering dat de wereldwijde markt voor shapewear voor vrouwen miljarden dollars waard is. Het mannelijke equivalent blijft echter grotendeels onbenut.

Met Four Times One biedt de Belgische ontwerper Karim Lequenne een origineel antwoord op deze ongelijkheid. Het merk is echter meer dan alleen een specialist in corrigerende kleding. De ontwerper spreekt liever van ‘sculptwear’. Dit zijn kledingstukken die niet ontworpen zijn om het lichaam te verbergen, maar om verschillende lichaamsvormen te ondersteunen, het comfort te verhogen en het zelfvertrouwen te versterken.

Deze aanpak weerspiegelt een evolutie in de mannenmode. Nieuwe generaties spreken opener over mentale gezondheid, zelfbeeld en lichaamsdiversiteit.

Four Times One sluit naadloos aan bij dit gesprek. Het ontwerp is een mix van sportswear en de Belgische undergroundcultuur. De technische materialen zoeken een balans tussen ondersteuning, ademend vermogen en dagelijks gebruik.

Het merk draagt zo bij aan de herdefiniëring van de codes van hedendaagse mannelijkheid.

Four Times One Credits: Four Times One

Four Times One Credits: Four Times Ones

Christian Wijnants, de poëzie van materiaal en kleur

In tegenstelling tot deze jonge labels behoort Christian Wijnants al tot het hedendaagse erfgoed van de Belgische mode. De Antwerpse ontwerper, winnaar van de prestigieuze International Woolmark Prize in 2013, cultiveert al meer dan twintig jaar een direct herkenbare esthetiek.

Zijn prints vallen vaak als eerste op. Zijn ware signatuur schuilt echter in het materiaal.

Verfijnd breiwerk, speciaal voor elke collectie ontwikkelde jacquards, complexe plissés en onderzoek naar texturen. Christian Wijnants bouwt zijn silhouetten op vanuit het textiel zelf.

Voor herfst-winter 2026 is zijn inspiratie de esthetiek van Japanse zentuinen. De volumes zijn ruimer en de kleuren mineraal. De gelaagdheid doet meer denken aan textiele architectuur dan aan een eenvoudige prêt-à-portercollectie.

Deze materiaalbeheersing verklaart de aanhoudende waardering van internationale inkopers. Ver van modetrends staat Christian Wijnants voor een ingetogen elegantie, waarbij verfijning voortkomt uit de snit, niet uit het logo.

Christian Wijnants Credits: Christian Wijnants

Christian Wijnants Credits: Christian Wijnants

Belgische creatie die niet langer de aandacht opeist

Wat bij deze vier modehuizen opvalt, is niet zozeer de esthetiek, maar de benadering van het kledingstuk.

Talking Walls transformeert steden in textielarchieven. Kié Einzelgänger vervaagt de grenzen tussen mode en hedendaagse kunst. Four Times One onderzoekt de nieuwe verhouding tot het mannelijk lichaam. Christian Wijnants zet met opmerkelijke consistentie zijn verkenning van materialen en kleur voort.

Allemaal benaderingen die de unieke positie van Belgische creatie, die al decennia bestaat, benadrukken.

Deze merken staan voor een langetermijnvisie, onderzoek en coherentie.

België blijft een denkschool voor kleding. Het is misschien dit vermogen om ideeën boven trends te stellen dat van het land een van de meest invloedrijke creatieve centra in de internationale mode maakt.