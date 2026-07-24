Christian Wijnants: ‘Ik hoop erkend te worden voor het creëren van mooie, doordachte ontwerpen’

Het Antwerpse modefestival in juni presenteerde een rariteitenkabinet rondom de belangrijkste modehoofdstad van België, oorspronkelijk gevormd door de Antwerpse Zes. De stad is tevens de thuisbasis van commerciële merken met een heldere huisstijl, Christian Wijnants is zo'n gevestigde naam.

Knitwear is je specialiteit en één van de redenen waarom jouw werk vaak wordt vergeleken met dat van Dries Van Noten. Wat heb je voor de wintercollectie bedacht?

“In elke collectie focus ik op nieuwe breitechnieken en -experimenten. Voor de winter van 2026 haal ik inspiratie uit Japanse zentuinen en de ritmische patronen van monniken die het grind harken. Door te werken met verschillende stekenverhoudingen op de breimachine, vertaal ik die vloeiende, meditatieve lijnen naar knitwear met textuur. Het resultaat is een serie kledingstukken die de sereniteit en beweging van de tuinen weerspiegelen.”

Sfeerbeeld van de catwalk, Christian Wijnants AW26 Credits: Lennert Madou

Je hebt dit keer een grote show in Antwerpen georganiseerd. Was dat speciaal?

“Ik probeer elk seizoen een show of presentatie in Parijs te organiseren, maar die evenementen zijn voornamelijk gericht op inkopers, de pers en de zakelijke kant van mode. Een modeshow in Antwerpen was een langgekoesterde droom en het Antwerpse modefestival voelde als de perfecte gelegenheid. Het was meer dan alleen een collectiepresentatie; het was een kans om mijn dankbaarheid te tonen aan de stad, de creatieve gemeenschap en de gewaardeerde klanten die mijn merk de afgelopen 23 jaar hebben gesteund.”

Je naam wordt vaak genoemd in de context van de Antwerpse Zes. Hoe zou je graag gezien worden als je het voor het zeggen had?

“De Antwerpse Zes en Martin Margiela waren als kind al mijn inspiratie en later de reden om in Antwerpen te gaan studeren. Hun invloed op de stad en de Belgische mode is en blijft diepgaand. Als ontwerper van een latere generatie zijn vergelijkingen onvermijdelijk. Maar ik hoop op erkenning voor het creëren van mooie, doordacht ontworpen kleding waarin vrouwen zich zelfverzekerd, comfortabel en zichzelf voelen. Mijn doel is om tijdloze en relevante stukken te maken die hen begeleiden door de vele fasen van hun leven en zich kunnen schikken naar hun veranderende levensstijl.”

Hoe heb je het festival ervaren, en hoe voelt het om op dit moment een Belgische ontwerper te zijn?

“Ik ben ontzettend trots op het festival. De stad heeft uitstekend werk verricht door ontwerpers, merken en creatieven uit de hele industrie samen te brengen voor een zeer succesvolle en inspirerende week. Ik ben altijd trots geweest om een Belgische modeontwerper te zijn, maar deze ervaring was bijzonder. Het versterkte de kracht van onze gemeenschap en verdiepte dat gevoel van trots.”

Een kleurrijk kledingstuk in de AW26-collectie van Christian Wijnants. Credits: Lennert Madou

Hoe sta tegenover de evolutie van de mode-industrie?

“Het is bemoedigend om te zien dat, ondanks de opkomst van fast fashion en de constante kopieën van luxemode door sociale media, zoveel getalenteerde creatieven hun eigen weg blijven banen. Hun originaliteit, visie en vastberadenheid helpen de toekomst van de industrie vorm te geven. Dit bewijst de immense waarde van individualiteit en authentieke, creatieve expressie.”

Als u één advies zou kunnen geven aan een jongere Christian die net met zijn eigen label begint, wat zou dat dan zijn?

“Mijn advies zou zijn om wat meer tijd te nemen om met gevestigde ontwerpers te werken voordat hij zijn eigen merk lanceert. De ervaring, kennis en het perspectief uit je vormende jaren zijn van onschatbare waarde en bieden een sterke basis voor het opbouwen van een duurzaam bedrijf.”