Vier SS27-modetrends waarmee de consument zich verzet tegen onrust en AI

Een nieuw jaar beginnen met kersverse inspiratie is een fijne start. Die inspiratie kwam op woensdagochtend 7 januari van trendforecaster Christine Boland, die haar voorspelling voor SS27 uiteen zette. Ze spotte vier overkoepelende bewegingen en FashionUnited presenteert de highlights.

Following dynamics: Gewichtloos volume, veel plooien en ‘niks stugs’

Boland schetst haar trendvoorspelling altijd door middel van het duiden van de huidige tijd. Ze vertelt dat de mens overweldigend is en op zoek gaat naar zingeving en betekenis. Er zijn meerdere manieren om om te gaan met de chaos waarin de mensheid zich bevindt. Following Dynamics speelt in op de mens die juist kiest voor een ‘go with the flow’-aanpak. Dat vertaalt zich niet alleen naar een mentale houding, maar ook naar mode-collecties.

Hoewel de ontwerpen die tijdens de webinar voorbij komen allemaal geïmproviseerd lijken te zijn, met een stilistische nonchalance, gaat er toch veel moeite achter schuil. De specifiek geplaatste plissés, omgeknoopte stoffen en de asymmetrie. “Het lijkt alsof het heel toevallig op die plek is vastgezet, maar niks is minder waar. Er is niks stugs aan dit thema, alles is dynamisch.”

Ontwerpen met deze kenmerken zien we bijvoorbeeld bij Tove, Louis Vuitton, Christian Dior en Christopher Esber.

Christian Dior SS26, Tove SS26, Christian Dior SS26 Credits: Launchmetrics Spotlight

Abstracting Reductionism: Duidelijke lijnen, frivoliteit ingeperkt

Bijna lijnrecht tegenover Following Dynamics staat de trend die Boland Abstracting Reductionism heeft genoemd. Denk aan minimalisme, maar ga dan nog net een stap verder. Het is een trend die ingaat op geometrie in een nieuwe context en een gevoel van kalmte dankzij de constructie van het kledingstuk. Een van de voorbeelden die veel voorkomt onder deze noemer is de collectie van de nieuwe creatief directeur van modehuis Jil Sander Simone Bellotti. De collectie leek simpel, maar stond bol van nieuwe vormen, messcherpe naden en ronde schouders. De vormen zijn aanwezig, maar zijn niet complex.

Op een manier doet het denken aan de ‘quiet luxury’-trend waarbij een behoefte is aan ‘simpelere’ items. Echter kent deze trend juist wel felle kleuren, in plaats van de afgevlakte grijzen en beiges. Die zijn er ook, maar meer als balans tegenover de uitgesproken kleuren.

“Dit thema neigt meer naar anonimiteit. Het is een behoefte vanuit de mens omdat anonimiteit bijna niet meer bestaat in deze tijd.” Het is een trend waarin kledingstukken en ontwerpen steeds meer worden beperkt en gestript.

Jil Sander SS26 Credits: Launchmetrics Spotlight

Liberating Conventions: Gelaagde tradities en tijdperken

Waar de een creatief wordt in tijden van onzekerheid en beperking, grijpt de ander terug op wat we kennen. Een zekere vorm van conservatisme en traditie duikt weer op. In de mode zien we door het combineren van tijdperken en ‘blenden van codes’, aldus de trendforecaster.

Het is een trend waarin de speelsheid van de mens terugkomt. “Hier komt het plezier van het mixen en uniek zijn terug. Dit is de eigenwijze mens.” Denk aan het combineren van diverse stijlen, prints en decennia - laag voor laag. Boland waarschuwt echter wel: “Wie de kleding van vorige eeuwen te letterlijk gebruikt riskeert een oubollige look. Maak het gelaagd, we willen plezier terugzien.”

Het gaat daarnaast niet alleen om het combineren van tijdperken, maar ook het mixen van gelegenheden. Zo waren bij de grote modehuizen Chanel, Bottega Veneta en Balenciaga het afgelopen seizoen combinaties te zien van feestkleding met een casual sweatshirt.

Closing look van Chanel SS26 show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Making Sense: Ambacht, liefde en tijd

Last but not least is er het trendverhaal Making Sense. Hier komen de items naar voren die duidelijk met veel liefde en tijd door een mens zijn gemaakt. Denk aan uren en uren aan handwerk, veel kralen en versieringen uit de natuur zoals schelpen. Boland noemt 'exuberant expression’, een overdadige uitdrukking van ambacht. “Je ziet dat het niet door een machine gemaakt kan worden.” De consument wordt namelijk overspoeld met beelden die gemaakt zijn door machines en zelfs AI waardoor ook vaak moeilijk te zien is wat nou echt is. Bij de kledingstukken in dit trendverhaal is daar geen twijfel over mogelijk. Het complexe handwerk en ook de kleine imperfecties tonen duidelijk de menselijke hand.

Merken die hier bijvoorbeeld naar voren komen zijn Burberry, Bottega Veneta, Isabel Marant, Proenza Schouler en Altuzarra.

Burberry SS26, Altuzarra SS26, Bottega Veneta SS26 Credits: Launchmetrics Spotlight

Mastering Complexity: Verschillende opties om complexiteit het hoofd te bieden

In een wereld vol complexiteit vraagt de mens en consument zich af hoe om te gaan hiermee. Voor de een zal dat meer go with the flow zijn, de ander zoekt juist de anonimiteit op. Voor weer een ander is de houvast aan tradities en het conventionele de manier waarop men meer rust ervaart. Voor elk is een plek binnen de trendvoorspelling van Boland.