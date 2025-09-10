Vijf manieren waarop luxe tweedehandsverkoop het modelandschap verandert

Terwijl de wereldwijde luxemarkt in 2025 afkoelt te midden van aanhoudende geopolitieke en economische turbulentie, blijft de markt voor luxe tweedehandsverkoop snel groeien. Gedreven door een gezonde vraag naar tijdloze merken, brengt het 2025 Resale Report van The RealReal, de grootste online marktplaats voor geverifieerde tweedehands luxegoederen, het nieuwe opkomende landschap van luxe mode in kaart. Gebaseerd op jarenlange eigen gegevens en authenticatie-expertise, analyseert het rapport hoe consumenten vandaag de dag kopen en verkopen, en onthult het de culturele stromingen en economische druk die herdefiniëren wat consumenten waarderen en waarom.

Uit de gegevens bleek dat kerncategorieën veerkracht vertoonden, waarbij fijne sieraden en iconische handtassen hun marktkracht en vraag behielden, terwijl onrust in de industrie, van overgangen in creatief leiderschap tot sociaal-politieke ontwikkelingen, leidde tot aanzienlijke verschuivingen in consumentengedrag. Cyclische trends wonnen aan kracht, met een heropleving van de esthetiek van de jaren 2010 en statement footwear, naast een duidelijke terugkeer naar de excessen van de jaren tachtig. Het Amerikaanse modeverhaal kreeg een nieuwe definitie door gevestigde namen als The Row en Coach, vergezeld door opkomend talent, waaronder Diotima, die de binnenlandse designcodes herinterpreteren. De zoektocht naar archieven intensiveerde, met een jaar-op-jaar stijging van bijna 30 procent in vintage zoekopdrachten, wat de steeds geavanceerdere aanpak van consumenten weerspiegelt om persoonlijke expressie in balans te brengen met strategische investeringskeuzes.

“Tweedehandsverkoop is van disruptief naar hoeksteen gegaan in de customer journey: 58 procent van de consumenten (in de VS) geeft nu ronduit de voorkeur aan de tweedehandsmarkt”, aldus Rati Levesque, CEO & President van The RealReal, in een verklaring. “Tegenwoordig definiëren shoppers niet alleen hun stijl door middel van tweedehandsverkoop, ze houden ook rekening met de doorverkoopwaarde op het moment van aankoop. In een jaar dat wordt gekenmerkt door instabiliteit, AI die echt en synthetisch vervaagt, en trends die worden afgevlakt door sociale media, verwierpen consumenten uniformiteit en zochten ze naar stukken die echt, ongefilterd en onherhaalbaar aanvoelden. Het resultaat is een moment in de mode dat niet wordt gevormd door merken of trends, maar door individuen die hun persoonlijke stijl uiten.”

Hier bekijken we vijf belangrijke punten uit het 2025 Resale Report nader.

1. Tweedehandsverkoop gaat van disruptief naar marktdrijvend

De tweedehands luxemarkt is fundamenteel verschoven van reageren op trends naar het actief creëren en stimuleren ervan, aldus het 2025 Resale Report. Ongeveer een derde van alle kledingaankopen in de Verenigde Staten is nu tweedehands, volgens Thrifting Statistics 2025 van Capital One Shopping. Steeds meer merken houden rekening met de doorverkoopwaarde als het gaat om productontwerp en prijsstrategieën. Dit onderstreept een belangrijke verandering in de manier waarop tweedehandsmode wordt bekeken en geconsumeerd.

47 procent van de shoppers houdt nu rekening met de doorverkoopwaarde voordat ze iets nieuws kopen, aldus het 2025 Resale Report. Dit geeft aan dat meer consumenten aankopen evalueren en verder vooruitdenken dan de onmiddellijke bevrediging van een aankoop of het kopen van de nieuwste trends. Het rapport wees ook uit dat vintage zoekopdrachten met bijna 30 procent jaar-op-jaar zijn gegroeid, waarbij shoppers steeds vaker tweedehandsstukken zien als zowel stijlexpressies als strategische aankopen. Deze focus op waardebehoud op lange termijn heeft ook invloed op welke merken of stijlen aantrekkingskracht krijgen. Zo ontdekte het rapport dat de doorverkoopwaarde van klassieke accessoires gestaag groeide, waarbij de waarde van iconische stukken zoals de Rolex Datejusts, Goyard Saint Louis-tassen en de Hermès Birkin 30 met respectievelijk 17 procent, 18 procent en 15 procent toenam.

2. Veranderingen van creatief directeur creëren onmiddellijke interesse van consumenten in archieven

Uit de gegevens van het rapport bleek dat de tweedehandsmarkt niet alleen voortbouwt op de huidige vraag, maar deze ook actief creëert. Toen Jonathan Anderson in maart zijn vertrek bij Loewe aankondigde, stegen de zoekopdrachten naar het merk op The RealReal op één dag met maar liefst 488 procent, terwijl het vertrek van Maria Grazia Chiuri bij Dior in mei leidde tot een stijging van 114 procent in zoekopdrachten. Dit laat zien hoe creatieve veranderingen een enorme interesse in het archief van een label kunnen genereren en de tweedehandsmarkt actief kunnen vormgeven.

Jonathan Anderson op de Loewe SS2025 show Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Veranderingen van creatief directeur of verschuivingen in de industrie zetten shoppers ertoe aan om authentieke stukken van luxe modehuizen te zoeken voordat ze een nieuwe creatieve richting inslaan. Dit creëert kansen voor zowel wederverkoopplatforms als merken om te profiteren van archiefcollecties. Bovendien geeft dit patroon ook aan dat vraagcycli die door archieven worden aangedreven, de traditionele modekalender van seizoensgebonden drops en trendvoorspellingen aanvullen, waardoor er nieuwe marktdynamiek ontstaat die merken strategisch zouden moeten benutten.

3. Accessoires worden beleggingsactiva

Luxe accessoires worden steeds meer gezien als gezonde financiële investeringen in plaats van alleen luxe aankopen, aldus het rapport. Stukken zoals de Margaux-handtas van The Row, die wordt aangeduid als ‘de volgende Birkin’, en het Baignoire-horloge van Cartier, dat enorm populair werd nadat Timothée Chalamet er een droeg bij de Oscars, behoren tot de belangrijkste aanjagers van deze verschuiving en hebben sinds 2021 een aanzienlijke waardestijging laten zien. Ondertussen won de heropleving van de Fendi Baguette-tas aan kracht na verschillende spraakmakende plaatsingen in ‘And Just Like That’ en de prominente rol ervan in de show ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Fendi, terwijl de Tiffany & Co. Bone Cuff gestaag in waarde is gestegen sinds de heruitgave in 2020 voor het 50-jarig bestaan van het stuk.

Margaux handtas van The Row Credits: Website The Row

Gevestigde klassieke accessoires tonen de stabiliteit die volatiele financiële markten niet kunnen evenaren. Van Cleef & Arpels Alhambra-collecties, Goyard Saint Louis-tassen, Rolex Datejusts, Louis Vuitton Speedys en Hermès Birkins hebben allemaal “consistente groei van de doorverkoopwaarde door de jaren heen laten zien, een stabiliteit die de aandelenmarkt niet altijd kan beloven”, aldus het rapport. Het rapport merkt op dat consumenten nu op zoek zijn naar stukken met een hoog ROI-potentieel, of het nu gaat om erfgoedmerken of stukken gemaakt van edele metalen met intrinsieke waarde, terwijl ze ook rekening houden met praktische factoren zoals dagelijkse draagbaarheid die de kosten per keer dragen verlagen.

4. Economische onzekerheid drijft de vraag naar edele metalen

Fijne sieraden, met name stukken in goud en zilver, zagen een dramatische groei in 2025. De gemiddelde verkoopprijzen voor fijne sieraden stegen met 17 procent jaar-op-jaar, waarbij 18-karaats gouden stukken met 53 procent stegen en sterling zilver ‘het hoogste ooit’ was, aldus het rapport. Geel goud behoudt nu 47 procent van zijn oorspronkelijke verkoopwaarde op de tweedehandsmarkt (een stijging ten opzichte van 39 procent in 2024). Dit geeft aan dat consumenten in onzekere of volatiele economische tijden op zoek zijn naar items met inherente waarde, wat mogelijkheden suggereert voor sieradenmerken en -retailers.

Vraag naar edele metalen groeit Credits: TheRealReal

5. Maximalisme keert terug doordat AI en uniformiteit de vraag naar individuele expressie stimuleren.

In schril contrast met recente minimalistische trends, zag 2025 een sterke toename van de interesse in maximalistische mode, omdat consumenten individualiteit wilden laten zien in een wereld die steeds meer door AI wordt gedomineerd. Volgens het rapport stegen de zoekopdrachten naar pailletten op TheRealReal met 26 procent, waarbij zoekopdrachten naar dierenprints met 41 procent stegen en Schiaparelli-jurken een indrukwekkende stijging van 729 procent rapporteerden.

Marni, Moschino, Zankov, Prabal Gurung. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Overdreven tailles en schoudervullingen waren ook gewild, met zoekopdrachten naar vintage Mugler mantelpakken met rok, vintage Chanel mantelpakken met rok en vintage Dior-sets die respectievelijk met 87 procent, 281 procent en 276 procent stegen. Vintage bont is ook weer in beeld, met een omzetstijging van 87 procent jaar-op-jaar en een stijging van de gemiddelde verkoopprijzen met 13 procent, omdat consumenten op zoek zijn naar hun ‘eigen vorm van maximalisme’. Deze beweging naar persoonlijke expressie, ook wel een ‘anti-AI’-beweging en een ‘natuurlijke reactie op een nieuwe regering’ genoemd, is een manier waarop merken zouden kunnen heroverwegen hoe hun producten consumenten helpen om op te vallen in plaats van op te gaan in de massa.

