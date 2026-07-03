Vijf riemtrends voor SS27: tijdloos leer, kettingen met stenen en de terugkeer van de brede riem

De riem was enkele seizoenen een bijzaak, maar voor SS27 staat dit accessoire weer in de schijnwerpers. Met de opkomst van ingetogen silhouetten en de ‘quiet luxury’-esthetiek, is een zorgvuldig gekozen riem de snelste manier om een look een actuele en afgewerkte uitstraling te geven. FashionUnited licht vijf belangrijke riemtrends voor 2027 uit, geïnterpreteerd voor de Europese markt door accessoirespecialist HVEG Accessories Group.

Klassieke, tijdloze riemen

De klassieke leren riem blijft de ruggengraat van de categorie. Strakke modellen met subtiel hardware zorgen jaar na jaar voor herhaalaankopen, ongeacht de heersende trends. Dit is zichtbaar in de volnerfleren ontwerpen van Belt Fashion, de gespecialiseerde riemdivisie van HVEG Accessories Group. Voorbeelden zijn een cognackleurige riem met een glanzende, goudkleurige hoefijzergesp en een smal bordeauxrood model met een minimalistische, rechthoekige sluiting. Dit zijn de betrouwbare basisitems die inkopers seizoen na seizoen opnieuw bestellen.

Credits: HVEG Group

Brede tailleriemen

De brede riem is terug als statement piece. Gedragen over knitwear, blazers en jurken, accentueert een brede tailleriem de taille en geeft het silhouet direct een nieuwe vorm. De breedte van 40 tot 60 millimeter is de nieuwe standaard, een duidelijke verschuiving van de ultradunne riemen van de afgelopen jaren. Deze breedte past goed bij obi-strikken, knoopsluitingen en oversized gespen. De stijlen van Belt Fashion variëren van een suède-en-leren knoopriem met een sculpturale ring-sluiting tot een geknoopte wikkelriem van kalfsleer.

Credits: HVEG Group

Gevlochten riemen

Gevlochten leer voegt textuur en een ambachtelijke uitstraling toe aan eenvoudige outfits. Het past bij de vakantie- en resort-sfeer van SS27, waar handgemaakte details en neutrale tinten verwijzen naar vakmanschap. De versie van HVEG is een smalle, metallic uitvoering die licht blijft en geschikt is voor meerdere seizoenen. Draag de riem in de natuurlijke taille over slipdresses, blouses of broeken met een hoge taille. Of rijg hem door denim voor een zachtere, boho-geïnspireerde look.

Credits: HVEG Group

Schakelriemen met stenen

De schakelriem keert terug met de uitstraling van een sieraad, laag op de heup gedragen. Dit speelt in op de vraag naar tactiele, halfedelsteen-achtige details voor SS27. De goudkleurige schakels van HVEG zijn ingezet met cabochon-stenen van hars in amber, tortoise en gemengde tinten. Karabijnsluitingen en verlengkettingen zorgen voor een flexibele pasvorm. De riem past even goed over een jurk als bij geklede items.

Credits: HVEG Group

Heuptassen: de categorie om in de gaten te houden

De heuptas, ooit een catwalk-noviteit, heeft een vaste plek in de kerncollecties veroverd. Dit is gedreven door de aanhoudende vraag naar een handsfree, modulaire kledingstijl. HVEG biedt twee varianten: een smal, zwart model met een enveloptasje met studs, en een ontwerp met krokodillenprint en een glanzende draaisluiting. Beide combineren praktisch gemak met opvallend hardware en zijn geschikt voor zowel overdag als 's avonds.

Credits: HVEG Group

Binnen alle vijf de merken behandelt HVEG Accessories Group riemen als een op zichzelf staande categorie, niet als een extraatje. Via de riemdivisie, Belt Fashion, biedt de groep tijdloze leren stijlen die retailers seizoen na seizoen opnieuw bestellen, naast meer trendgevoelige ontwerpen. Eigen ontwerp, seizoensgebonden B2B-showrooms en never-out-of-stock-programma's zorgen voor zowel vernieuwing als continuïteit. De collectie omvat een breed prijssegment, van toegankelijke, alledaagse modellen tot luxe statement pieces. Dit geeft inkopers de flexibiliteit om in te spelen op trends en tegelijkertijd een sterke basiscollectie te behouden. Het vinden van die balans is een belangrijk aandachtspunt voor 2027.

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