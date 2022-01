Viktor&Rolf SS22: Vampieren en vervormde silhouetten

Parijs - Parijs wordt overspoeld met vampiers: het Nederlandse duo Viktor&Rolf bracht gisteren in hun humoristische haute couture show een ode aan de honderd jaar geleden uitgebrachte Nosferatu van de Duitse filmmaker Friedrich-Wilhelm Murnau.

Dracula, de roman waarop de Duitse film is gebaseerd, "is zo'n krachtig symbool van angst in de samenleving, angst voor verandering. Heel toepasselijk voor het moment waarin we leven," vertelde Rolf Snoeren, een van de twee ontwerpers van het duo, aan AFP na afloop van de show.

Beeld : Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

De ontwerpers kozen het Chaillot-theater, een art-decopaleis met lange zuilen en verguldsel, om hun modellen te laten paraderen met overdreven hoge schouders en zeer lange nagels, wat een komisch effect creëert. De verhoogde schouderlijn die de hals verbergt, is eigen voor Viktor&Rolf, zowel voor overhemden, jasjes als lange avondjurken.

"We hebben een silhouet gebruikt dat we in 1993 hebben ontworpen. Het is een zeer hooggeschouderd silhouet, zeer representatief voor dit archetypische intimiderende beeld," voegde Rolf Snoeren eraan toe. Het silhouet is strak, maar fantasie en kleur zijn altijd aanwezig in de lente-zomercollectie van het duo, zoals een roze avondjurk met een grote strik in de taille en een lange jurk met ruches.

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Viktor&Rolf, die volgend jaar hun 25-jarig jubileum op de Parijse catwalk vieren, zijn vaste waarden op de catwalk met een sterke visuele signatuur. "Dit is in wezen onze signatuur: spelen met verhoudingen, volumes bestuderen. Daarom houden we van haute couture, want het is als een laboratorium," zegt Snoeren. (AFP)

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.