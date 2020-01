Viktor&Rolf weer terug naar mannenmode

Modehuis Viktor & Rolf keert vijf jaar na het stopzetten van de ready-to-wear tak terug met een mannenmode collectie. Het merk meldt exclusief aan WWD dat het een gelicenseerde mannencollectie genaamd Mister Mister presenteert. FashionUnited heeft OTB, de eigenaar van Viktor&Rolf nog niet kunnen bereiken voor commentaar.

Mister Mister is een verlengstuk van de persoonlijke kledingkasten van Viktor Horsting en Rolf Snoeren, zo meldt WWD. Het combineert tailoring met casual wear. De lijn heeft een herkenbaar motief gemaakt van een hoge hoed dat een rode draad vormt door de collectie. De lijn bevat ongeveer 130 stuks en de prijzen liggen tussen de 100 en 2000 euro.

“We mertke met ready-to-wear shows dat er altijd een discrepantie was tussen wat mensen willen zien van ons en wat ze uiteindelijk willen kopen,” zo vertelt Snoeren tegen WWD. “We hebben het gevoel dat er nu meer eerlijkheid is in de manier hoe we het nu aanpakken.

Een eerder mannenmode lijn van Viktor&Rolf kreeg de naam Monsieur. Mister Mister zal vanaf juli in de winkels liggen bij wholesale partners van het modehuis, zo meldt WWD.Metakey: viktor&rolf, mannenmode