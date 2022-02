Modemerk Vila lanceert curve merk Evoked, zo kondigt moederbedrijf Bestseller aan in een persbericht. Het damesmodelabel, 'in het verlengde van ons prachtige label Vila', biedt items in maat 44 tot 56.

Vila Evoked biedt zes collecties per jaar en NOOS stijlen.

De collectie zal online en bij winkels in heel Europa verkijgbaar zijn. In juni komt de eerste levering uit. Prijzen worden in het persbericht niet gecommuniceerd.

Beeld: Vila Evoked, via Bestseller

