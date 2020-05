Vilnius organiseert ‘Mondkapjes-modeweek’

Vilnius or...

Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, organiseert een ‘Mondkapjes-modeweek’ om bewoners te stimuleren hun creativiteit los te laten op de mondkapjes die vanwege Covid-19 verplicht zijn gesteld. Dat meldt een persbericht op de website van Go Vilnius, het agentschap voor toerisme in de stad.

Door de stad is een route aangelegd van 21 billboards met daarop foto’s van mannen, vrouwen en kinderen - waaronder de burgemeester van de Vilnius - in creatieve mondkapjes. Sommigen van hen knutselden er zelf een, anderen beschilderden bestaande kapjes. Elk billboard is voorzien van de woorden: ‘Creativiteit kun je niet maskeren’.

De modeweek is een initiatief van de Litouwse ontwerper Julija Janus. Ze opende een Facebookgroep, ‘Mask Your Fashion’, voor het uitwisselen van tips voor het maken en decoreren van mondkapjes. Bijna driehonderd masker-makers deelden er de afgelopen weken hun eigen creaties. Het platform groeide uit tot een publiek evenement.

“Mondkapjes zijn als gevolg van de pandemie een verplicht accessoire geworden in de publieke ruimte van Vilnius”, zo is op de website van Go Vilnius te lezen. “'Mask Fashion Week' biedt de perfecte mogelijkheid om grenzeloze creativiteit te tonen, en te laten zien hoe een leuk een gemeenschappelijk doel kan zijn.”

De afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen in Litouwen af. Het land versoepelt nu geleidelijk de voorzorgsmaatregelen. Zo zijn winkels, horeca en musea er inmiddels weer open, maar wordt wel van inwoners gevraagd afstand tot elkaar te houden en mondkapjes te dragen.

