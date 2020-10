Vingino brengt de digitale wereld naar de fysieke winkels

Vingino heeft de afgelopen maand online displays aan fysieke retailers in Nederland en Duitsland uitgeleverd, wat een nieuwe stap is in de kindermode-branche! Vingino gelooft in digitalisering in de fysieke winkels en heeft haar focus gezet op een vergroting hiervan. Online touchpoints zijn cruciaal voor offline succes. Op deze manier kunnen we de retailers nog beter bedienen en altijd de juiste content bieden aan de consument. In 2021 zal Vingino nog meer zeer geavanceerde online touchpoints inzetten bij offline retailers. Touchpoints die nog niet eerder zijn gezien in de fashionbranche.

De collectie op de displays wordt getoond aan de hand van catwalk video's op een digitaal scherm, waardoor het display direct opvalt op de winkelvloer. Omdat het meubel zo zichtbaar is op de winkelvloer zorgt dit direct voor extra conversie. De digitale schermen tonen ook de logo's van de specifieke retailer, waardoor de uitingen zeer gepersonaliseerd zijn en de retailer wordt ondersteund in hun branding.

De digitale schermen zijn op afstand door Vingino te beheren door middel van Narrowcasting. Dit maakt het mogelijk dat de video's worden aangestuurd op het Vingino hoofdkantoor en daardoor altijd de meest actuele content bevat. Deze uitingen zijn altijd actueel en zeer zichtbaar!

Is je interesse gewekt? Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen!