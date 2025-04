Vingino en de kracht van denim: van merkidentiteit tot circulaire innovatie

Denim is voor veel modemerken een essentieel onderdeel van collecties, maar bij Vingino gaat het een stap verder: denim is het fundament. Niet alleen in productontwikkeling, maar ook in visie, positionering en partnerschappen. Het kindermodemerk, onderdeel van Love for Denim, ademt jeans-DNA, en dat vertaalt zich in alles van designbeslissingen tot duurzame marktbenaderingen.

Denim als merkfundament

Dat Vingino vanuit denim is ontstaan, zit al in de naam van het moederbedrijf: Love for Denim BV. Sinds de oprichting groeide het merk uit van niche-speler tot internationaal lifestylelabel, waarbij denim nog altijd het vertrekpunt vormt voor elke collectie. “Als denim designer ervaar ik een enorme vrijheid binnen het creatieve proces,” vertelt Bas Horlings, denim designer binnen het team. “Maar denim ligt ook altijd onder het vergrootglas. De basis moet daarom kloppen.”

Die balans tussen creatieve vrijheid en technische precisie vormt de kern van Vingino’s ontwerpbenadering. Collecties kenmerken zich door een herkenbare mix van stoere, kleurrijke designs met een vintage, Italiaanse twist, altijd afgestemd op de draagbaarheid en beweeglijkheid die kinderen nodig hebben.

Never Out Of Stock collection Credits: Vingino

Duurzaamheid begint bij design

Waar duurzaamheid voorheen een abstract begrip was, is het nu een tastbare realiteit in het atelier. “Als designer sta je aan het begin van de keten. Elke bewuste materiaalkeuze heeft impact,” stelt Horlings vast. Momenteel wordt bij Vingino geëxperimenteerd met gerecycled zippertape, pocketing en verwijderbare rivets en buttons, elementen die recycling aan het einde van de levenscyclus eenvoudiger maken. “Dankzij onze betrokken CSR-manager blijven we als team voortdurend scherp.”

Nieuwe generaties, nieuwe denimtechnologie

Vingino blijft voortdurend innoveren. Voor SS25 lanceert het merk een lightweight denim van slechts 8 ounce (226 g/yd²): licht in gewicht, maar optisch robuust. Ideaal voor actieve zomerdagen. Daarnaast komt het merk met een geheel vernieuwde Never Out of Stock ICON-collectie die bestaat uit denim met 20% post-consumer recycled cotton. Daarmee wordt oude denim opnieuw ingezet, zonder in te leveren op visuele of technische kwaliteit.

Het gebruik van post-consumer recycled cotton levert designtechnisch nauwelijks beperkingen op: de slubstructuur is iets zichtbaarder, maar verder is het verschil miniem. Creatief gezien ontstaan er nieuwe mogelijkheden zonder concessies. Voor SS26 werkt het designteam zelfs aan een ‘buitenspeel-proof’ jeans, een slimme vertaling van performancewear naar kindermode.

Credits: Vingino

Vijf jaar garantie als kwaliteitsstatement

Vingino onderscheidt zich ook in klantbelofte: het merk biedt vijf jaar garantie op zijn denimproducten. In een markt waar fast fashion vaak de boventoon voert, is dat een krachtig signaal. “We werken al ruim vijftien jaar met dezelfde leveranciers. We weten wat onze stoffen aankunnen”. Consumenten kunnen de garantie activeren via een QR-code op de hangtag. Een servicegerichte aanpak die niet alleen vertrouwen uitstraalt, maar ook merkloyaliteit versterkt.

Never Out Of Stock Credits: Vingino

Samen sterker: de Denim Deal

Vingino is aangesloten bij de Denim Deal 2.0, een internationale samenwerking waarin merken, producenten en inzamelaars zich committeren aan een minimum van 20% gerecycled katoen in nieuw geproduceerde denim. “We geloven dat echte impact alleen bereikt kan worden door collectieve actie.” De Denim Deal faciliteert kennisdeling, marktupdates en netwerkvorming, iets wat de sector volgens Vingino nodig heeft.

Dankzij Vingino’s langdurige relaties met leveranciers kon het merk snel schakelen en de benodigde aanpassingen integreren in het productieproces. De ambitie is om dit op te schalen en andere denimelementen ook circulair te maken. “We kunnen het en gaan we het in de toekomst opschalen: Alleen maken we zo een kleine stap maar samen een grote!”

Bij Vingino is denim niet slechts een productcategorie, maar een strategisch anker dat het merk richting en relevantie geeft. Door het combineren van esthetiek, technische innovatie en circulaire ambities, laat het merk zien dat denim ook in kindermode een serieuze en toekomstbestendige pijler is.