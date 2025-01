Vingino FW25 bij Preview Kids: The Journey of Icons

Elke winter brengt de belofte van avontuur met zich mee - momenten die wachten om ontdekt te worden, verhalen die wachten om verteld te worden. Bij Vingino geloven we dat elke dag de mogelijkheid biedt voor iets buitengewoons en onze herfst/winter 2025 collectie is ontworpen om die belofte waar te maken.

Geïnspireerd door het tijdloze Italiaanse vakmanschap, transformeert deze collectie elk moment in iets buitengewoons. Van bovenkleding ontworpen om de elementen te trotseren tot denim die met elke draagbeurt een verhaal vertelt, elk stuk viert individualiteit en stimuleert gewaagde zelfexpressie. Winter essentials brengen warmte en stijl naar ijzige dagen en veranderen ze in mogelijkheden voor avontuur.

Stap binnen in "The League of Adventures", waar bovenkleding is gemaakt voor avontuur en ontdekkingstochten. Ontdek "The Class of Denim", een eerbetoon aan iconisch denim vakmanschap. En duik in "Vingino Club The Ski", waar levendige winterkleding centraal staat en vertrouwen inspireert, zowel op als naast de piste.

Deze collectie gaat over het creëren van de iconen van morgen. Elk stuk is een hoofdstuk in een groter verhaal, wachtend om zich te ontwikkelen.

The Journey of Icons wacht - wat ga jij ontdekken?

Run 1: The League of Adventures

Als de eerste bladeren vallen, vult de lucht zich met de belofte van verandering. De herfst begint met gouden licht dat door kale takken filtert en het geritsel van bladeren onder de voeten. Elk avontuur begint hier, en elke avonturier ontdekt zijn eigen league - een plek om te ontdekken, te groeien en hun individualiteit te omarmen.

Deze drop vangt de essentie van de herfst - de warmte, schoonheid en eindeloze mogelijkheden voor avontuur. Of je nu door bossen racet of nieuwe paden baant in de frisse stadslucht, The League of Adventures nodigt je uit om het seizoen te omarmen en er je eigen draai aan te geven.

Run 2: The Class of Denim

Tijdloos, robuust en iconisch, denim is meer dan een stof - het is een manier van leven. The Class of Denim viert deze geest met denim jacks, slijtvaste jeans en statement pieces, gemaakt voor een frisse start en nieuwe routines.

Perfect voor de terug-naar-school dagen, deze drop houdt gelijk met drukke schema's en eindeloze energie, waarbij Italiaans geïnspireerd vakmanschap wordt gecombineerd met gedurfde, moderne pasvormen. Of je nu door schoolgangen rent, nieuwe vrienden maakt of de laatste zonnestralen van de herfst najaagt, The Class of Denim is gemaakt om in te leven - denim geherdefinieerd voor alledaagse avonturen.

Run 3: Vingino Club The Ski

Wanneer de winter aanbreekt, verandert de wereld in een landschap van mogelijkheden. Besneeuwde paden, ijzige hellingen en vrieskou nodigen uit tot gewaagde zelfexpressie - en Vingino Club The Ski is er om die oproep te beantwoorden.

Deze drop brengt levendige jacks, warme lagen en opvallende stukken die elke sneeuwdag veranderen in een podium voor individualiteit. Of je nu verse sporen trekt in de sneeuw of opwarmt na een avontuur, elk stuk is ontworpen om een statement te maken - zowel op als naast de piste. Winter is niet alleen koud - het is het decor voor onverschrokken stijl. Vingino Club The Ski nodigt je uit om de magie van de winter te omarmen en er je eigen draai aan te geven.

Sneak peek into the season: Vingino at Preview Kids

Deze winter presenteren Vingino en Raizzed hun najaars/winter 2025 collecties op de Preview Kids beurs in Nieuwegein. Het evenement vindt plaats op maandag 13 januari, van 09:00 tot 17:00 uur, en biedt de mogelijkheid om de nieuwste ontwerpen van Vingino te ontdekken naast die van Raizzed, waarmee gedurfde en avontuurlijke mode wordt gevierd.