Vingino inspireert AW23 wintercollectie op de prachtige Italiaanse Dolomieten

Vingino op roadtrip door de Dolomieten

Of je nou sportief bent of van je rust wilt genieten; de Dolomieten zijn the place to be! Voor de AW23 campagneshoot is Vingino op roadtrip geweest door de Italiaanse Dolomieten. Van wandelingen langs prachtige dennenbossen tot sneeuwpret boven in de bergen; de Dolomieten zijn de magical getaway! Met deze AW23 collectie, geïnspireerd op de Dolomieten, waan je je in Italiaanse sferen. Vingino neemt je mee op reis en blikt vooruit op de modetrends van het komende winterseizoen.

Zachte aardetinten

De Dolomieten heeft prachtige, oude steden vol poortjes, fonteinen en sinaasappelbomen. Het kleurenpallet van de oude Italiaanse steden sluit helemaal aan op de kleuren uit de wintercollectie; zachte aardetinten. De aardetinten worden in de wintercollectie van 2023 veel gecombineerd met felle kleuren als groen, geel, roze en paars.

Comfy items volgens de laatste trends

Een collectie vol met winter musthaves zoals het warme teddy vest in de collectie; een item voor op de wishlist van elke avonturier! Ook zijn de comfy joggingpakken voor boys en two-piece sets voor girls weer helemaal on-trend. Het zit niet alleen lekker, het is ook nog eens heerlijk warm.

Een kleurrijke winter

In de Dolomieten vind je onder andere het bekende meer Lago di Carezza, ook wel het regenboogmeer genoemd. De regenboogkleuren komen terug in de collectie in allerlei trendy printjes. Wist je dat print op print dragen helemaal van deze tijd is? Tegenwoordig is niks te gek! Zorg dat de kleuren van de prints overeenkomen of combineer drukke prints met rustige prints. Rust creëren is de sleutel als het om print op print gaat.

Beeld: Vingino, FW23 eigendom van het merk.

Last but not least: outfits voor de feestdagen

De holiday collectie zit vol met feestelijke, maar toch comfy items. Van stoere pantalons in joggingstof en een hoodie of sweater voor boys tot fancy glitter two-piece sets, flare pants, blouses en jurkjes voor girls.

Beeld: Vingino, FW23 eigendom van het merk.

Shoppen?!

