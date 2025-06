Vingino NOOS: ‘Meet the Icons’, altijd beschikbaar, altijd met stijl

Bij Vingino is ware stijl tijdloos, ongeacht de leeftijd. Geïnspireerd door Italiaans vakmanschap en meer dan twintig jaar ervaring ontwerpt het merk hoogwaardige kledingstukken die kinderen elke dag vol zelfvertrouwen kunnen dragen.

Vingino presenteert met trots de Never Out of Stock (NOOS)-collectie: een selectie essentiële stijlen die altijd op voorraad zijn. Van iconische denim tot coole tops, statement T-shirts, comfortabele truien, zacht ondergoed en duurzame regenkleding, deze garderobe-essentials zijn ontworpen om in te leven, in te spelen én om door te geven.

Elk kledingstuk is vervaardigd van hoogwaardige materialen, wat garant staat voor zowel stijl als duurzaamheid. Als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid bevat Vingino’s denim inmiddels 20% post-consumer gerecycled katoen, waarmee oude jeans een tweede leven krijgen. Voor optimaal draagcomfort is de ondergoedcollectie gemaakt van 95% biologisch katoen, terwijl de jersey- en sweatstijlen bestaan uit 100% biologisch katoen. Dit zorgt voor ademend vermogen, zachtheid én een verantwoorde keuze voor de toekomst.

Met Vingino NOOS hoeft niemand te zoeken naar de perfecte pasvorm, die is er altijd.

Always in stock, Always on point

Het NOOS (Never Out Of Stock)-programma van Vingino is ontwikkeld om zowel retailpartners als eindconsumenten continuïteit en vertrouwen te bieden. De collectie bestaat uit een zorgvuldig samengestelde selectie van de sterkste stijlen en bewezen bestsellers van het merk, het hele jaar door beschikbaar.

Van iconische denim en comfortabel ondergoed tot hoogwaardige sweats: elk item in het NOOS-assortiment draagt de kenmerkende Vingino-signatuur, kwaliteit, pasvorm en stijl, geïnspireerd op de denimroots van het merk. Deze kledingstukken vormen de basis van elke kindergarderobe en zorgen ervoor dat de winkelvloer altijd gevuld blijft met goedlopende essentials. Dankzij snelle levering, betrouwbare beschikbaarheid en hoge omloopsnelheid is NOOS niet alleen een solide basiscollectie, maar ook een slimme tool om marges te beschermen en herhaalaankopen te stimuleren.

Credits: Vingino

NOOS Underwear: The denim mindset from top to toe

Vingino past dezelfde aandacht voor detail en duurzaamheid toe op haar ondergoed als op haar denim. De NOOS-ondergoedcollectie voor jongens en meisjes biedt essentiële items van premium kwaliteit – altijd op voorraad, altijd betrouwbaar.

De comfortabele pasvorm en de verstevigde, hoogwaardige taillebanden weerspiegelen Vingino’s toewijding aan langdurige draagbaarheid, geïnspireerd op de structuur en veerkracht van denim. Verkrijgbaar in 3-pack, 5-pack en 7-pack opties, verpakt in luxe FSC-gecertificeerde papieren dozen, biedt deze collectie zowel sterke schappresentatie als duurzaamheid in één.

Credits: Vingino

Als onderdeel van het Never Out of Stock-programma bieden deze bewezen bestsellers continuïteit, margezekerheid en jaarrond beschikbaarheid. De perfecte basis voor elke collectie, en voor elk kind.

NOOS Rainwear: On average, it rains 192 days a year

Vingino-regenkleding is ontworpen voor het dagelijks leven onderweg, in alle weersomstandigheden. Kinderen die naar school fietsen, buiten spelen op het voetbalveld of op speelplaatsen in de stad, zijn goed beschermd tegen regenachtig weer met de regenkleding van Vingino.

Deze jassen en broeken zijn hoogwaardige technische kledingstukken, met veel passie ontworpen om kinderen droog te houden. Het Vingino-DNA is terug te zien in de verfijnde details en de kwaliteit is direct voelbaar bij het dragen.

Credits: Vingino

Make Your Business Process More Efficient with EDI

Vingino streeft naar een soepele en efficiënte samenwerking met zijn klanten. Daarom biedt het merk de mogelijkheid om een EDI-verbinding (Electronic Data Interchange) te implementeren. Met EDI worden bestellingen, facturen en voorraadupdates volledig geautomatiseerd, voor een sneller en foutloos proces.

De voordelen van EDI op een rij:

Snellere orderverwerking: Bestellingen worden direct verwerkt, zonder handmatige invoer.

Bestellingen worden direct verwerkt, zonder handmatige invoer. Minder fouten: Automatisering verkleint de kans op typefouten en miscommunicatie.

Automatisering verkleint de kans op typefouten en miscommunicatie. Altijd actuele voorraad: Realtime inzicht in productbeschikbaarheid.

Realtime inzicht in productbeschikbaarheid. Efficiëntere samenwerking: Bespaar tijd en optimaliseer de supply chain.

Retailpartners die meer willen weten of een EDI-verbinding willen aanvragen, kunnen contact opnemen met hun Vingino-accountmanager.