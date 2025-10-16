Vingino Early Fall en Fall/Winter 2026: Collectieverhaal

Portside Attitude

Portside Attitude, met de zee als achtergrond en de energie van de haven als inspiratie, is een verfijnde, moderne interpretatie van de nautische stijl voor het nieuwe seizoen. Deze levering, ontworpen voor een soepele overgang naar de Pre-Fall, combineert klassieke maritieme esthetiek met de kenmerkende Vingino-attitude.

De collectie benadrukt gestreepte essentials en op zeilen geïnspireerde artworks, aangevuld met poloshirts en sweats met een sportieve, jachtclub-achtige elegantie. Voor meisjes zorgen schelpenprints en speelse jurken voor een vleugje zeekustcharme, terwijl denim met nautische details het verhaal een tijdloze basis geeft.

Van frisse polo's tot statement sweats en veelzijdige denim, Portside Attitude belichaamt de zorgeloze sfeer van de nazomer, opnieuw vormgegeven voor relevantie in de retail en aantrekkingskracht voor de consument. Deze drop overbrugt de kloof tussen traditionele stijl en hedendaags zelfvertrouwen en levert commerciële key pieces die klaar zijn voor elke bestemming.

Credits: Vingino

Fall/Winter 2026 Run 1: Travel Log – A Creative Journey

A Creative Journey nodigt consumenten uit voor een inspirerende ontdekkingstocht door stijl en verbeelding. Dit verhaal, geworteld in authentiek en tijdloos design, viert creativiteit, ontdekking en de herinneringen die persoonlijke identiteit vormen.

De collectie haalt inspiratie uit nostalgische reisnotities en logboeken, wat resulteert in een productmix die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt. Verwacht klassieke denimsilhouetten, verweerde texturen en vintage-geïnspireerde details, herwerkt in moderne pasvormen en met gedurfde accenten, perfect voor kinderen met persoonlijkheid en lef.

Deze drop verbindt mode met emotie en storytelling en moedigt zelfexpressie aan door middel van een zorgvuldig samengesteld ontwerp. Het is een collectie gemaakt voor nieuwe ervaringen, duurzaamheid en afgestemd op de hedendaagse gezinnen die zowel stijl als betekenis waarderen.

Laat de verbeelding de vrije loop — Travel Log is niet zomaar een look, het is een reis die het waard is om in de winkel te delen.

Fall/Winter 2026 Skilijn: Club the Ski – A Winter Essential

De winter is hier, en stijl neemt geen pauze. Club the Ski brengt de iconische benadering van Vingino op kindermode naar de koudere maanden en combineert prestatie, comfort en een opvallend ontwerp voor elke koude dag; van de piste tot op straat. Geen sneeuw? Geen probleem. Alleen het zelfvertrouwen om de winter elke dag aan te kunnen.

Elk item is vervaardigd met waterafstotende stoffen, warme voeringen en gedurfde, speelse kleurencombinaties, waardoor het even praktisch als iconisch is. Ontworpen voor beweging, avontuur en het dagelijks leven — of kinderen nu skiën, buitenspelen of naar school gaan. Combineer het moeiteloos met denim voor een moderne streetlook, of draag het in laagjes voor die kenmerkende après-ski-sfeer.

Club the Ski overbrugt sport en streetwear, een crossover-concept dat het winterverkoopseizoen verlengt. Het sluit aan bij gezinnen die op zoek zijn naar functionele, duurzame mode en vormt een perfecte aanvulling op de basis denim- en NOOS-programma's. Meer dan een collectie, is Club the Ski een club die plezier, individualiteit en kwaliteit viert. Voor elke winterdag, voor elke generatie.

Credits: Vingino

Belangrijkste kenmerken:

Zak voor skipas

Sneeuwvanger

5K ademend & 10K waterdicht

Elastische manchetten met duimgaten

Getapete ritsen

Meer van de collectie zien?

Plan een afspraak met Vingino door te bellen naar 0341-562588. Vingino kijkt ernaar uit om relaties te mogen ontvangen in de showroom.

