Vingino start samenwerking met wereldster Lionel Messi

Vingino lanceert een kledinglijn met niemand minder dan de nummer 1 voetballer van de wereld: Lionel Messi. Vingino staat als kinderkledingmerk bekend om de giga populaire samenwerkingen met beroemdheden zoals Daley Blind, Senna Bellod, Kalvijn en Emre Can. Nu mogen zij ook wereldster Lionel Messi toevoegen aan deze succesvolle samenwerkingen. De collectie wordt in Spring Summer ’23 gelanceerd.

Collab Vingino x Messi

Ieder kind wil toch Messi zijn! Vele kids wereldwijd zien hem als hun grote voorbeeld. Met bijna 500 miljoen social media volgers, is deze voetballer één van de meest populaire spelers ter wereld! De kans om met de licentiehouder van Lionel Messi samen te werken liet Vingino daarom niet aan zich voorbijgaan. De collectie is natuurlijk helemaal afgestemd op zijn stijl, hier loopt ieder kind warm voor (jongens en meisjes)!

Over de collectie

Deze collectie is een must-have voor iedere retailer. Naast het feit dat Lionel Messi de meest populaire voetbalspeler ter wereld is, is de collectie ook nog eens van topniveau. Van stoere hoodies & jackets tot sportieve jogging pants & swimwear; Vingino heeft de exclusieve rechten op het uitbrengen van deze casual kinderkledinglijn in Europa onder de licentienaam van Lionel Messi en het eerste recht van verkoop wereldwijd! Naast kinderkleding zijn er nog vele andere mogelijkheden zoals dekbedovertrekken, handdoeken, accessoires etc.

Over Lionel Messi

Lionel Messi (1987) begon zijn carrière in 2004 bij FC Barcelona. Nu, inmiddels 18 jaar later, heeft hij vele topprestaties op zijn naam. Hij is nummer 1 speler in het Nationaal Argentijnse voetbalelftal en zelfs topscoorder in zijn team. Hij is 6 keer uitgeroepen als topscoorder in de UEFA Champions League en 5 keer winnaar van de World Soccer Player of the year Awards. Hij heeft in totaal 660 wedstrijden gespeeld en maar liefst 750 keer gescoord. Vingino is zeer trots op een samenwerking met zo’n wereldspeler!