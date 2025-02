Vingino Technical Rains: stijlvolle regenkleding voor avontuurlijke kids

In Nederland regent het gemiddeld 192 dagen per jaar, maar dat betekent niet dat kinderen binnen hoeven te blijven. Met de nieuwe Vingino Technical Rains-collectie blijven jonge avonturiers droog, comfortabel én stijlvol – ongeacht het weer. Deze high-performance regenkleding is ontworpen voor kids die fietsen, spelen en ontdekken, zonder zich zorgen te maken over een onverwachte stortbui.

Innovatieve materialen & slimme features

Vingino combineert techniek met design in een collectie die niet alleen beschermt, maar ook perfect past binnen het modebeeld. De jassen zijn gemaakt van 100% gecoat nylon, met een polyester mesh voering voor ventilatie en comfort. De isolatie is vervaardigd uit hoogwaardige gerecyclede vezels, waarmee functionaliteit en duurzaamheid samenkomen.

Met een indrukwekkende waterdichtheid van 5000 mm/cm² waterkolomdruk, volledig getapete naden, en een ademend vermogen van 2000 g/m² per 24 uur, trotseren kids moeiteloos wind en regen. Extra reflecterende details zorgen voor zichtbaarheid op donkere, natte dagen – perfect voor de fietsrit naar school of een speelse middag buiten.

Een collectie die beweegt

De collectie biedt een veelzijdige selectie regenjassen, elk met een eigen karakter en functionaliteit. Van sportieve mid-length stijlen zoals de "Thyfoon" en "Storm" tot technische krachtpatsers zoals de "Eclipse", een 2-in-1 jas met aanpasbare lagen. De "Twilight" met teddyvoering en de "Tornado" als gewatteerd model bieden extra warmte voor koudere dagen. Alle jassen zijn unisex en verkrijgbaar in maat 2 t/m 16.

Met Vingino Technical Rains bewijst het merk dat regen geen reden is om stil te zitten. Voor retailers betekent deze collectie niet alleen een functioneel, maar ook een commercieel sterk product dat inspeelt op de groeiende vraag naar technische én trendy kindermode, bestemd voor welke weersomstandigheden dan ook.