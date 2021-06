Vingino viert dit inkoopseizoen het 20-jarig jubileum samen met haar klanten!

Vingino pakt groots uit dit inkoopseizoen, er is namelijk een reden voor een feestje. Het merk bestaat 20 jaar en viert dit graag samen met haar 'grande famiglia' (haar klanten). De showroom is volledig vernieuwt vanwege het jubileum en biedt weer een hele nieuwe Vingino beleving. Er ontbreekt niets in deze showroom; van de ontvangst aan een gezellige bar tot aan frisse presentatieruimtes. Uiteraard is het Italiaanse gevoel, waar Vingino om bekend staat, in iedere ruimte aanwezig. Vingino zorgt ervoor dat de klant met een feestelijk en goed gevoel de afspraak beleeft.

Vanaf dit seizoen heeft Vingino ook een aparte Mini-showroom. De mini-collectie is namelijk uitgebreider dan ooit tevoren en heeft nu ook een NOOS-programma. Vingino toont daarnaast ook weer vernieuwende collecties met collabs en duurzame innovaties.

Het wordt een feestje om nooit meer te vergeten!