Vingino x Messi nu ook in Nederland, Duitsland en België gelanceerd

Vrijdag 3 maart is de eerste Vingino x Messi collectie in Nederland, Duitsland en België gelanceerd. Een complete kinderkleding lijn (geen sport) met niemand minder dan de nummer 1 voetballer van de wereld: Lionel Messi! Vingino staat bekend om populaire samenwerkingen met voetballers zoals Daley Blind, Memphis Depay en Emre Can. Nu mogen zij hier ook wereldster Lionel Messi aan toevoegen. De nieuwste collectie is vanaf 3 maart bij meer dan 600 verkooppunten (winkels en online) in Nederland, België en Duitsland verkrijgbaar.

Messi collectie van topniveau

De kleding voor kinderen tot 14 jaar is volledig afgestemd op zijn stijl en een musthave voor iedere voetballiefhebber. Naast het feit dat Lionel Messi de meest populaire voetbalspeler ter wereld is, is de collectie ook nog eens van topniveau. Fans kunnen kiezen uit diverse stijlen: t-shirts, hoodies, tracksuits en pyjama’s. Om de look compleet te maken zijn er ook diverse accessoires zoals ondergoed, sokken en een cap verkrijgbaar. De kleuren van deze eerste SS23 collectie zijn geïnspireerd op het Argentijnse thuisshirt waar Messi voetbalt.

Beeld: Vingino, eigendom van het merk.

Vingio x Messi een internationaal succes

Vingino heeft wereldwijd de exclusieve rechten op het uitbrengen van deze casual kinderkledinglijn onder de licentienaam van Lionel Messi. “Door de winst van Argentinië is de collectie niet aan de slepen bij retailers wereldwijd. Na de succesvolle lancering in Maleisië is de collectie al in meer dan 20 landen verkocht. Vanwege de grote belangstelling wordt de vierde collectie inmiddels ontwikkeld en komt er een speciale ‘World Champion’ capsule,” aldus Jan van den Berg, CEO van Vingino.

Benieuwd naar deze bijzondere internationale samenwerking? Maak een afspraak met ons sales team en mis dit niet!