VINGINO X QUINN’S INSTITUTE

VINGINO presenteert een exclusieve samenwerking met het Amsterdamse styling agency en creatief collectief QUINN’S INSTITUTE, bekend van hun werk voor toonaangevende artiesten, BN’ers, influencers en marketinguitingen. De capsulecollectie is een ode aan Quinn’s signature stijl, met iconische klassieke key pieces als bomber jackets, statement jerseys en varsity-inspired details. Alles met de herkenbare VINGINO-touch: eigenzinnig, energiek en met een sterk gevoel voor stijl.

De collectie is ontworpen exclusief voor VINGINO door Diana Theys, oprichter van QUINN’S INSTITUTE, die in de loop der jaren met haar styling een waardevolle bijdrage leverde aan de zichtbaarheid en uitstraling van VINGINO. Nu komen de paden opnieuw samen – met een uitgesproken kidscollectie die het midden houdt tussen nostalgie en moderne street style.

Credits: VINGINO

“Old School, New Collective”– dat is het uitgangspunt van deze collab." "We wilden een brug slaan tussen het verleden en het nu – kidsmode die net zo uitgesproken is als de generatie die het draagt.” Diana Theys

De campagnebeelden, geschoten op een authentiek American footballveld, vangen perfect de attitude en energie van de collectie – stijlvol, zelfverzekerd en vol karakter. Deze samenwerking past perfect binnen VINGINO’s missie: Design serious denim for the icons of tomorrow.

"Hi & Welkom @ QUINN’S INSTITUTE"

" Mijn naam is Diana Theys en ruim 25 jaar houd ik mij bezig met het stylen van artiesten, influencers & tv-programma’s. Niets is leuker dan het bedenken van coole, vooruitstrevende styles waarmee je een personality kan laten stralen."

"2 jaar geleden heb ik samen met onze community, bestaande uit de beste creatives uit het vak, het platform Quinn’s Institute geopend waar personality & style nu toegankelijk is voor iedereen. Een plek waar de jeugd (onze toekomst) om vraagt omdat deze zich weer uniek, gedurfd en creatief wilt uiten."

Credits: VINGINO

Spring/Summer 2026: QUINN’S x VINGINO

“ Mijn loopbaan begint in 2003, met het junior songfestival als mijn eerste grote klus. In mijn zoektocht naar coole merken, kwam al snel Vingino op mijn pad. Waar ik de eerste designs mag meenemen om naar een mooie show te kunnen stylen.”

“Sindsdien ben ik regelmatig in Ermelo te vinden voor kleine, maar ook volwassen artiesten. Ter ere van deze langdurige samenwerking is onze collectie ontstaan. Gebaseerd op de unieke ontwerpen, kleurgebruik van vroeger, gecombineerd met de styles van nu die wij dragen vanuit onze urban cultuur @ Quinn’s.”

“Veel plezier met de eerste looks van onze Vingino x Quinn’s collectie!” - Liefs, Diana Theys

Start voorverkoop: 28 juli 2025

Verkrijgbaar in winkels vanaf: februari 2026

Voorverkoop en B2B-informatie via je accountmanager of bel VINGINO

Tel: 0341562588